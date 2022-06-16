Четверг, 16 Июня 2022 13:57

АрмИнфо.За истекшие месяцы движение сопротивления добилось серьезных результатов. Об этом в четверг на брифинге заявил координатор движения, вице-спикер Национального Собрания Армении Ишхан Сагателян.

По его словам, в результате действий оппозиции вопрос с безопасностью Арцаха и Армении стал приоритетным для всей армянской общественности. Стало также очевидно, что граждане Армении уже не смирятся с той ситуацией, которая сложилась в республике, народ четко заявил, что нынешняя власть не обладает мандатом по продвижению страны к новым уступкам. <Армянский народ четко дал понять международному сообществу, что отвергает осуществляемую нынешними властями политику>, - сказал депутат, добавив, что поставленная цель, направленная на пробуждение народа, достигнута.

В этой связи, как подчеркнул Сагателян, дальнейшее сохранение палаточного лагеря на площади Франции нецелесообразным. По его словам, пребывая в нем в 30- 40-градусную жару, расходуется ресурс оппозиции. Можно оставить в нем несколько сот человек, но палаточный лагерь, по словам вице-спикера, должен стать очагом противостояния, но никак не самоцелью. В настоящий момент, продолжил он, идет процесс модернизации движения и о его провале речи быть не может. <Поэтапно, шаг за шагом мы добьемся смены власти>, - подчеркнул депутат, добавив, что разговоры об отказе от продолжения борьбы являются лишь разговорами. <Мы взяли лишь тайм-аут для того, чтобы расширить наше движение>, - подчеркнул депутат.

Как заметил Сагателян, 1,5 года назад, придя к власти, действующий премьер-министр Никол Пашинян говорил об открытии эры мира, а накануне в парламенте заявил об отсутствии гарантий по формированию этой повестки, как нет гарантий того, что Арцах не окажется в составе Азербайджана.

<Он лишь говорил об обеспечении безопасности жителей Арцаха, но вряд ли найдется здравомыслящий человек, который поверит в возможность сохранения армянского населения Арцаха в составе Азербайджана. Исходя из всего этого, оппозиция изменит свою стратегию борьбы с действующей властью>, - сказал депутат.

Сагателян также посчитал бессмысленным возвращение оппозиционных депутатов в парламент по повестке, которую выдвигает правящая сила. <Будет наша повестка, пойдем, не будет, воздержимся>, - подчеркнул вице-спикер.