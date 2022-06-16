Четверг, 16 Июня 2022 13:28

АрмИнфо.Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> Национального Собрания РА в своей деятельности придерживается принципа публичности, и в этом контексте в ближайшее время будет представлена официальная информация о кандидатуре на должность генерального прокурора Армении. Об этом 16 июня на брифинге в парламенте страны заявил депутат от фракции Артур Ованнисян.

Он не опроверг и не подтвердил вопрос о муссируемых в СМИ слухах о возможности выдвижения фракцией на эту должность кандидатур помощника

премьер-министра Анны Вардапетян и председателя комиссии НС по государственно- правовым вопросам Владимира Варданяна. <Фракция в своей политике руководствуется принципом публичности и в ближайшее время по этому вопросу будет официальная информация>, - отметил депутат.

Отметим, что согласно статье 63 закона <О прокуратуре>, приблизительно через два месяца прекращаются полномочия нынешнего генпрокурора Артура Давтяна, который был назначен на эту должность 15 сентября 2016 года решением Национального Собрания. Для избрания генерального прокурора все фракции могут выдвинуть кандидатов, которые потом должны быть обсуждены вначале в постоянной комиссии парламента по государственно-правовым вопросам, а затем, на заседании парламента. Уточнение сроков обсуждений проводится Национальным Собранием, согласно закону <О регламенте Национального Собрания>.