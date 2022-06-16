Четверг, 16 Июня 2022 13:25

АрмИнфо.В правящей фракции <Гражданский договор> идут обсуждения о возможности лишения оппозиционных парламентариев депутатского мандата. Об этом 16 июня на брифинге в Национальном Собрании заявил депутат от фракции Артур Ованнисян.

Он отметил, что эти обсуждения стали результатом общественного требования, поскольку многочисленные граждане, наблюдая за поведением оппозиционеров, и, видя, как они используют депутатские мандаты, ставят вопрос о целесообразности их пребывания в стенах парламента. <Различные депутаты выступают с различными предложениями, решения как такового нет, но мы всегда обсуждаем вопросы, связанные с общественным требованием>, - заявил Ованнисян.

Отметим, что уже почти два месяца парламентская оппозиция в лице фракций <Армения> и <Честь имею> не участвует в работе Национального Собрания, проводя митинги и шествия.