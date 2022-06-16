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АрмИнфо.В правящей фракции <Гражданский договор> идут обсуждения о возможности лишения оппозиционных парламентариев депутатского мандата. Об этом 16 июня на брифинге в Национальном Собрании заявил депутат от фракции Артур Ованнисян.
Он отметил, что эти обсуждения стали результатом общественного требования, поскольку многочисленные граждане, наблюдая за поведением оппозиционеров, и, видя, как они используют депутатские мандаты, ставят вопрос о целесообразности их пребывания в стенах парламента. <Различные депутаты выступают с различными предложениями, решения как такового нет, но мы всегда обсуждаем вопросы, связанные с общественным требованием>, - заявил Ованнисян.
Отметим, что уже почти два месяца парламентская оппозиция в лице фракций <Армения> и <Честь имею> не участвует в работе Национального Собрания, проводя митинги и шествия.
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|До 2050 года не менее трех армянских вузов должны быть в международном рейтинге 200 лучших университетов мира: Пашинян
|Оппозиционер: Предложенная правительством "эпоха мира" на самом деле повестка мирной сдачи Армении и Арцаха, которой необходимо противостоять
|Армения замкнула первую десятку стран с наименьшей преступностью
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> откроется показом картины <Американец> Майкла Гюрджяна
|ФИФА поддержит процесс строительства в Армении национального стадиона
|Статус Нагорного Карабаха - это не цель, а средство обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха: Пашинян
|Азербайджан продолжает использовать армянских военнопленных и других удерживаемых лиц в качестве политических заложников - Рубинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Спикеры парламента Армении и Ирана обсудили последние процессы в регионе
|Новоназначенный посол Армении вручил верительные грамоты президенту Казахстана
|Движение сопротивления демонтировала палатки и разблокировала площадь Франции
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|Давид Тоноян: Министр обороны РА должен быть вне логики "политико-партийной команды"
|Прогноз: С кем Турция точно не будет воевать, так это с Россией
|Грузия сняла все короновирусные ограничения при въезде в страну
|Арарат Мирзоян встретился с депутатами группы дружбы Болгария-Армения
|В Армении отмечается День государственного флага
|Финансовое содействие правительства Армении Арцаху в 2021-2022гг. достиг беспрецедентных размеров: Пашинян
|Захарова: Деятельность комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы не связана с ситуацией вокруг села в Аскеранском районе Нагорного Карабаха
|Сами обсуждали нахождение Нагорного Карабаха в составе Азербайджана: Пашинян в очередной раз обвинил предшественников в неискренности
|Главы МИД Туркменистана и Ирана провели переговоры в Тегеране
|Увеличение товарооборота между Туркменистаном и Ираном обсудили на переговорах в верхах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лауреат Нобелевской премии, профессор Ардем Патапутян избран почетным членом НАН РА
|Армянский суд позволил оппозиционеру Армену Геворкяну принять участие в летней сессии ПАСЕ в Страсбурге
|Делегация Международного военного штаба НАТО посетилa Национальный оборонно- исследовательский университет МО РА
|Apple Pay отныне доступен клиентам АраратБанка
|Армения и Болгария подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2022- 2025 гг
|В Степанакерте состоялось первое заседание Госсовета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах
|В Катаре откроется временная выставка "Арабские сообщения из Армении: наследие для культурного диалога"
|Ереван пытается быть честным, надежным и искренним партнером для России, Запада и своих соседей: Пашинян
|Пашинян выразил надежду на установление дипотношений и открытие границ с Турцией
|Есть только один коридор, и это Лачинский: Пашинян о деблокаде региональных коммуникаций
|Никол Пашинян выразил надежду на укрепление отношений с ИРИ и Катаром
|Армения и Польша будут совместными силами бороться с незаконной миграцией
|В Армении судьи, решения которых привели к последствиям в ЕСПЧ, могут быть уволены
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|Армения и Болгария подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
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