Четверг, 16 Июня 2022 13:22

АрмИнфо.Тюркский интерес заключается отнюдь не в разблокировке коммуникаций или даже открытии коридора через территорию Армении.

Реальный интерес заключен в уничтожении армянской национальной идентичности, так как с исчезновением армянской нации будет автоматически закрыт и столь беспокоящий Турцию Армянский вопрос. Подобное мнение выразил АрмИнфо член Верховного органа РПА, экс-заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

"Этап процесса нормализации армяно-турецких отношений в 2009-2010 годы совпал с парадом признаний факта Геноцида армян целым рядом стран, что поставило Анкару в достаточно тяжелое международное положение. В то время как нынешний этап нормализации не несет в себе абсолютно никаких угроз для турок, ибо для Турции и Азербайджана Армении как политического фактора сегодня не существует", - подчеркнул он.

После же достижения так называемой "нормализации отношений" турки, по прогнозам политика, неминуемо начнут мощную экономическую экспансию в Армении. Это приведет к оттоку из страны еще около трети населения. Согласно Закаряну, сознательная часть армянского общества жить в условиях турецкой экспансии просто не согласится и подобного положения дел не потерпит, что и приведет к оттоку из страны последних, как он выразился, сливков армянского общества.

На данном этапе оппозиции, согласно республиканцу, удалось своей борьбой на улицах вынудить пораженческие власти Армении ограничить заговорщические действия по существенному ослаблению сферы безопасности Армении и Арцаха. Поскольку именно благодаря борьбе части армянского общества мир увидел, что в Армении совершенно не собираются становится <коридором> для обеспечения экономических интересов других стран.

"Мир увидел, что в Армении не собираются терпеть ситуацию, при которой турки и азербайджанцы будут диктовать нам повестку и их интересы не могут и не будут обеспечиваться и реализовываться за счет наших. Тем самым оппозиции благодаря протестному движению удалось решить эту серьезную внешнеполитическую задачу, которую не удавалось решить Пашиняну за годы его нахождения у власти, где он себя загнал в промежуток между молотом и наковальней", - подытожил политик.