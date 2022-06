Четверг, 16 Июня 2022 13:20

АрмИнфо. Астрофизик в Институте Астрофизики на Канарских Островах (Испания), творческий директор и духовный отец фестиваля Стармус Гарик Исраелян надеется, что проведение фестиваля науки и искусства STARMUS VI в Армении станет хорошей возможностью для армянской молодежи выйти из поствоенной депрессии и той токсичной атмосферы, которая создана внутри страны сегодня.

Так, 16 июня в ходе пресс-конференции в Ереване, представляя повестку предстоящего 5- 10 сентября в Армении фестиваля, Исраелян отметил, что в целом проводимые ими фестивали были активными и вызывали широкий общественный интерес.

"Для Стармуса приехать в Армению - это эксперимент. Нам было интересно посмотреть каким будет реакция общества и медиа на данный фестиваль. Качество нашего фестиваля и интерес к нему повышаются из года в год. Мы уже получили ряд приглашений на проведение фестиваля, в том числе и из США", - сказал астрофизик.

Говоря о предстоящем фестивале, он отметил, что повестка достаточно содержательная, а стоимость билетов на мероприятия символическая. "В отличии от Европы, где стоимость билетов на фестиваль составляла 700 евро, было решено установить минимально возможную, символическую цену на Армянский фестиваль - 25 000 драм для участников и 20 000 драм для студентов, причем за участие в четырех днях лекций", - сказал соучредитель фестиваля STARMUS, добавив, что масштаб фестиваля уникален тем, что популяризирует науку, приближает науку к молодежи, подытоживая ее искусством и музыкой, вдохновляя на новые исследования и открытия.

Он проинформировал, что конференция "Открой космос и измени мир" (Discover the space and change the world), которая пройдет на территории Спортивно-концертного комплекса, примут участие около 7000 участников. По словам ученного, все мероприятия будут проходить с 15:00 часов по местному времени и ведущие ученные, в том числе и лауреаты Нобелевских премий будут читать 20-минутные лекции по разным сферам

"Затем будет церемония вручения Медали Стивена Хокинга, которая

признается во всем мире как "Оскар" за популяризацию науки. Кроме

того, будет панельная дискуссия - "108 минут круглого стола" - с

участием нобелевских лауреатов. Мы еще не знаем, кто будет

участвовать в этой дискуссии.

Кроме того, ожидается Star Party - специальное мероприятие с участием всемирно известных гостей и местных представителей, которое пройдет в Гарни. Здесь будет размещено большое количество телескопов, привезенных в Армению в рамках фестиваля и участники мероприятия будут иметь возможность всю ночь наблюдать за звездами", - сообщил Исраелян.

По его словам, также неделю будет работать проект "Научный лагерь", который позволит всем желающим ознакомиться с новшествами научного мира.

"Территория, прилегающая к Национальному академическому театру оперы и балета, будет преобразована в масштабный научно-технический центр, где в больших тематических павильонах будут представлены новейшие достижения науки: астрофизика, лазерная физика, дроны, роботастроительство, искусственный интеллект, агротехника, атомная энергетика и т.д. Ожидается около 100 тысяч посетителей как из Еревана, так и из регионов Армении и Арцаха", - сказал он.

По его словам, также будет двухдневная конференция "Космические технологии" (Space Technologies), которая пройдет в рамках фестиваля в Спортивно-концертном комплексе, примут участие около 20 спикеров с мировым именем, в том числе компания космических технологий Satlantis. Он отметил, что будут и программы с участием армянских вузов.

В целом, по словам астрофизика, фестиваль Стармус на 90 % привлекает внимание не представителей научной среды. "60% тех, кто интересуется нашими фестивалями - это врачи и адвокаты", - констатировал Исраелян.

Говоря о целях фестиваля, он выразил надежду, что Стармус привлечет внимание молодежи. "Сегодня армянская молодежь живет в токсичной среде. Практически всё медиапространство заполонено токсичной информацией, отравляющей жизнь, лишь негатив. И мы надеемся, что наш фестиваль станет неким светом в этом пространстве, потому, что будущее Армении в науке, образовании и культуре", - сказал именитый астрофизик.

Исраелян также проинформировал, что на полученную выручку они планируют приобрести телескопу для армянских школ.

В Армении программа "СТАРМУС VI: 50 лет на Марсе" предусматривает и другие, не менее интересные мероприятия как в Ереване, так и в регионах Армении в сотрудничестве с рядом армянских учреждений и организаций: Фондом "Дети Армении" (COAF), Центром творческих технологий "Тумо", Фонд "Инкубатор предприятий" (EIF), Образовательный фонд "Айб", Преподавай в Армении (Teach for Armenia), Национальная научная лаборатория А. Алиханяна, Научно-исследовательский институт .

Армения примет всемирно известных астронавтов Чарльза Болдена, Криса Хэдфилда, Джима Багяна, Джорджа Нилда, Чарли Дьюка, лауреата Нобелевской премии Эдварда Мозера, Кипа Торна, Эммануэля Шарпантье; ученых: Тони Фаделла, Брайана Грина, Донну Стрикленд; артистов: американскую прогрессив-метал-супергруппу "Сыновья Аполлона", Рика Уэйкмана, Сержа Танкяна, Тиграна Амасяна, Андрея Макаревича, Дерека Шериняна и ряд других всемирно известных художников и ученых.