Среда, 15 Июня 2022 22:28

АрмИнфо. Армения замкнула первую десятку стран с наименьшей преступностью. Об этом свидетельствует рейтинг World Population Review за 2022 год.

Согласно рейтингу, наименьшая преступность отмечена в Катаре, за которым следуют ОАЭ, Тайвань. Армения в этом списке оказалась на 10-ом месте. Ближе всех к Армении из числа соседей оказалась Грузия, которая заняла 11-ую строчку рейтинга.

Список же государств с наибольшей преступностью возглавляют Венеесуэла, Папуа Новая Гвинеяи Южно-Африканская Республика.

Общий уровень преступности рассчитывается путем деления общего количества зарегистрированных преступлений любого рода на общую численность населения, а затем умножения результата на 100 000, поскольку уровень преступности обычно указывается как X количество преступлений на 100 000 человек. Уровень преступности сильно варьируется от страны к стране и зависит от многих факторов. Например, высокий уровень бедности и безработицы, как правило, увеличивают уровень преступности в стране. И наоборот, строгий контроль со стороны полиции и суровые приговоры, как правило, снижают этот уровень.