Среда, 15 Июня 2022 18:32

АрмИнфо.За последние годы в Армении при поддержке ФИФА по программам правительства построено около 90 малых стадионов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 июня на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который прибыл страну в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Федерации футбола Армении (ФФА).

Как сообщает пресс-служба правительства республики, развитие футбольной инфраструктуры имеет большой потенциал не только в спортивных, но и в образовательных, социальных и культурных целях. <Правительство инициировало коренные реформы в сфере здорового образа жизни и придает важность сотрудничеству с ФИФА и другими международными партнерами>, - сказал он.

Президент ФИФА подчеркнул важность связи спорта и образования, отметив, что ФИФА и впредь будет поддерживать Армению в развитии футбольной инфраструктуры, а значит, не только в спорте, но и в программах образования и социального развития.

Собеседники обменялись мнениями по повестке сотрудничества. Был затронут, в частности, вопрос строительства национального стадиона. Премьер-министр отметил, что строительство национального стадиона в соответствии с международными стандартами является одним из приоритетов правительства, и в этом направлении ведется определенная работа. Инфантино подчеркнул, что ФИФА своим инструментарием будет максимально поддерживать процесс.

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