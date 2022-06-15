Среда, 15 Июня 2022 18:31

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что статус Нагорного Карабаха - это не цель, а средство обеспечения безопасности армян Нагорного Карабаха.

По мнению премьера, реальность, какой бы трудной она ни была для понимания, должна быть доступна общественности. <Именно поэтому я предаю гласности полное содержание предыдущих переговоров, чтобы всем было ясно, понятно, поле, в котором мы работали, и продолжаем работать>, - заявил он 15 июня с парламентской трибуны.

Пашинян отмечает, если в прошлом в основе концепции армянской стороны урегулирования нагорно-карабахского конфликта на переговорах ставился статус Нагорного Карабаха, из чего исходили права и гарантии безопасности населения Карабаха, то сейчас в основе лежат права и безопасность, из чего уже исходит статус. <Другими словами, мы констатируем, что статус в данной ситуации является не целью, а средством обеспечения безопасности, прав и свобод армян Нагорного Карабаха. Это понятно международному сообществу, делает более понятными наши цели, суть нагорно-карабахской проблемы>, - отметил он.