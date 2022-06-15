Среда, 15 Июня 2022 16:44

АрмИнфо.Евросоюз стремится продемонстрировать самостоятельность в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. Подобное мнение выразил АрмИнфо ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов.

"Ни на Балканах, ни на Украине справиться самостоятельно с поставленными задачами Брюсселю не удалось. И там, и там понадобилось вмешательство США. Отсюда стремление ЕС продемонстрировать собственную дееспособность в решении конфликтных ситуаций хотя бы на Южном Кавказе. Во всем этом, понятно, Брюссель исходит из собственной мотивации в свою очередь обусловленной собственными интересами. Которые, вне всяких сомнений, противоречат российским интересам", - подчеркнул он.

По оценкам российского аналитика, начало военной спецоперации России на Украине привело в движение отнюдь не только Евросоюз - на южно­кавказском направлении. Брюссель, в частности, сегодня стал принимать активное участие в процессе подготовки делимитации и демаркации границы, мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Начались определенные процессы в Приднестровье, а отказ руководства Грузии присоединяться к антироссийским санкциям привел к сложностям в отношениям Тбилиси с Киевом. И довольно сложная выстраивается картина отношений с Украиной.

"Иными словами, кавказская повестка - это часть геополитической повестки более обширного Черноморского региона. И эта повестка крайне важна. В целом отсутствие интереса ЕС в усилении России вопросов не вызывает. Вопросы вызывает стремление Евросоюза снимать сливки с уже совершенных в направлении построения мира в Карабахе шагов Москвы. Тот же глава Евросовета Шарль Мишель предпочитает делать вид, что России в вопросе Карабаха просто не существует. В то время как именно Россия остановила войну и достигла трехсторонних заявлений в направлении построения мира на Южном Кавказе. Особых конфронтаций между Москвой и Брюсселем по примеру противостояния вокруг Грузии и Украины по Нагорному Карабаху нет. Россию просто стараются не замечать", - подытожил Маркедонов.