Среда, 15 Июня 2022 16:32

АрмИнфо. Ежегодно, 15 июня в Армении отмечается День государственного флага РА.

Флаг Армении был принят Верховным Советом Республики Армения 24 августа 1990 года, а 15 июня 2006 года Национальным Собранием Республики Армения был принят специальный Закон "О государственном флаге Республики Армения", в связи с чем День государственного флага является официально отмечаемым государственным праздником.

Флаг Республики Армения - трехцветный, с равномерными, спускающимися сверху вниз горизонтальными полосами красного, синего и абрикосового цветов.

Красный цвет символизирует Армянское нагорье, борьбу армянского народа за выживание, христианскую веру, свободу и независимость Армении.

Синий - волю народа жить под мирным небом.

Абрикосовый - созидательный талант и трудолюбие армянского народа.

Флаг впервые был провозглашен официальным символом Армении во время недолгого периода независимости (1918-1921). Независимое армянское государство выбрало для своего государственного флага цвета завершающего периода династии Рубенидов (Киликийское царство) - красный, синий и желтый. На выбор цветов значительное влияние оказали и материалы доклада, прочитанного в Национальном собрании молодой республики выдающимся армянским филологом Степаном Малхасянцем. Желтый был сразу же заменен на абрикосовый, поскольку комбинация красного, синего и абрикосового, как посчитали, была более приятной для визуального восприятия.

Примечательно, что в истории Армении было очень много флагов. Так, к примеру, в древние времена вместо флага применялся деревянный шест с

резьбой, изображавшей вишапа (дракон), орла, льва или "таинственный божественный символ". Они использовались только для битв, и перед началом боев их втыкали рядом с полем боя. В дальнейшем, особенно после принятия христианства в Армении, правящие династии использовали разные флаги. Например, у династии Арташесидов это было красное полотно с изображенными на нем двумя орлами, смотрящими друг на друга и разделенными солнцем.