Среда, 15 Июня 2022 16:29

АрмИнфо. Общий государственный бюджет Арцаха в 2021 и 2022 гг. достиг беспрецедентных размеров, как и финансовое содействие правительства Армении Арцаху. Об этом в очередной раз напомнил премьер-министр РА Никол Пашинян 15 июня в ходе обсуждения выполняемости госбюджета РА за 2021 год в парламенте.

Пашинян напомнил, что в 2019 году бюджет Арцаха достиг небывалых 117,9 млрд. драмов, из которых 57,8 млрд. драмов были предоставлены Арменией. В 2021 году доходная часть бюджета Арцаха достигла 174 млрд. драмов, из которых 128 млрд. драмов были выплачены Арменией. <Арцах никогда не имел большего бюджета, и Армения никогда не оказывала большего содействия Арцаху. Содействие Армении Арцаху в 2021 году выросло на 122% или на 70 млрд. драмов, а общий бюджет Арцаха вырос на 48% или на 45 млрд. драмов", - заявил он.

Премьер отметил, что 73% госбюджета Арцаха 2021 года было выплачено правительством РА. После окончания 44-дневной войны - с ноября 2020 года до конца 2021 года, Армения выделила Арцаху в общей сложности 136 миллиардов драмов. В рамках финансирования были покрыты расходы на коммунальные платежи населения Арцаха. За этот период Республика Армения, за счет средств госказны оплачивала также расходы сферы здравоохранения и выплачены зарплаты работников госсектора - от депутатов Национального собрания до учителей.

Он напомнил, что в 2022 году только бюджетное содействие из госбюджета Армении Арцаху составит 160 млрд. драмов. "Благодаря нашему содействию в Арцахе в 2022 году на 20% выросли пенсии и пособия, осуществляется широкомасштабное жилищное строительство>, - подчеркнул он.

Правительство Армении, как указал Пашинян, продолжит свое содействие Арцаху. При этом, по словам премьера, <нынешнее правительство никогда об этом особо и не трубило об этом, несмотря на то, что различные круги пытаются не заметить этого>. -