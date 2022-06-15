Среда, 15 Июня 2022 16:29

АрмИнфо.Деятельность комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы ни как не связана с ситуацией вокруг села в Аскеранском районе Нагорного Карабаха (Парух - ред.) в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Об этом 15 июня в ходе еженедельного брифинга на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соответствующее заявление она сделала в ответ на уточнение о том, как будет решаться вопрос с карабахским селом Парух, учитывая тот факт, что глава МИД РФ Сергей Лавров в Ереване выразил надежду, что в рамках предметной работы комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы будет рассматриваться вопрос селом, куда в марте текущего года вторглись ВС Азербайджана в нарушение трехсторонних договоренностей, при этом премьер Армении в интервью Альджазире заявил, что вопрос Нагорного Карабаха никак не будет связан с вопросом делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

"В тоже время рассчитываем, что запуск и планомерная работа комиссии будут содействовать повышению доверия между Баку и Ереваном и

недопущению инцидентов как на армяно-азербайджанской границе, так и в зоне ответственности российского миротворческого контингента", - сказала официальный представитель МИД России.

При этом на просьбу назвать дату второй встречи армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границы, Захарова напомнила, что Москва приветствовала проведение 24 мая первого заседания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Условились, что вторая часть пройдет в Москве. Мы готовы со своей стороны организовать эту встречу в самое ближайшее время, и ждем предложений по датам соответственно от армянских и азербайджанских партнеров. Мы со своей стороны готовы", - резюмировала Захарова.

Отметим, что 24 марта стало известно, что ВС Азербайджана нарушив линию соприкосновения, вторглись в село Парух Аскеранского района Арцаха и пытались захватить стратегическую высоту Караглух. Данные территории находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Страны сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджана восстановить линию соприкосновения от 23 марта. Однако, ВС Азербайджана продолжают находиться на высоте Караглух, в результате чего более 400 человек не могут вернуться в свои дома.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 9 июня комментируя ситуацию вокруг карабахского села Парух, куда еще 24 марта вторглись ВС Азербайджана отметил, что российские военные, держат этот вопрос в качестве одного из своих приоритетов, о чем хорошо осведомлены армянские коллеги. "Там уже есть определенные результаты с точки зрения деэскалации обстановки на земле И у нас есть понимание, что в рамках уже начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решатся", - сказал российский министр