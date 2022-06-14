Вторник, 14 Июня 2022 17:55

АрмИнфо.Делегация во главе с начальником отдела коллективной безопасности Международного военного штаба НАТО генерал- майор Франческо Дьелла посетилa Национальный оборонно-исследовательский университет МО РА (НОИУ МО РА ).

Как сообщает пресс-служба Университета, во встрече участвовали руководство и профессорско-преподавательский состав НОИУ МО РА.

Начальник НОИУ МО РА, генерал-майор Геннадий Таварацян указала на важность посещения делегацией образовательного учреждения.

Гостям рассказали об истории создания Университета и ключевые направления деятельности.

Генерал-майор Дьелла поделился впечатлениями об университете. Стороны высоко оценили встречу.

Открытие НОИУ МО РА состоялось 28 января 2016 г. Университет был основан на базе Института национальных стратегических исследований МО РА. Проект создания в Армении НОИУ был разработан и апробирован в 2003-2004 гг. доктором политических наук, полковником (в настоящее время Начальник НОИУ, генерал-лейтенант в отставке, профессор) Гайком Котанджяном во время академической стажировки в Национальном университете обороны США. Целью Университета является повышение эффективности оборонно-безопасностной системы Армении посредством конвергенции исследовательской и образовательной деятельности. В числе задач, стоящих перед Университетом, исследования в сфере динамики региональной безопасности, кибербезопасности, информационно­коммуникационных технологий, а также управления диджитализированными киберресурсами. На базе этих изысканий военно-политическому руководству Армении представляются соответствующие аналитические записки и предложения, что способствует принятию научно обоснованных стратегических решений, а также расширению политико-безопасностных знаний военно-политического руководства страны.