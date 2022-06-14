Вторник, 14 Июня 2022 16:47

АрмИнфо. В Степанакерте под председательством госминистра НКР Артака Бегларяна состоялось первое заседание Государственного совета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах.

Как сообщает пресс-служба правительства НКР, в индивидуальный состав совета вошли как защитник прав человека Арцаха, соответствующие представители законодательной и исполнительной власти, так и представители уполномоченных органов Республики Армения и ведущие специалисты в этой области, принявшие участие в заседании дистанционно.

Бегларян в ходе своего выступления отметил, что в связи с необходимостью координации работ по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах, возникшей после войны, был создан совет с целью объединения усилий государственных органов и экспертных кругов двух армянских государств в этом направлении.

"Одной из функций Совета является мониторинг и регистрация посягательств и преступлений против нашего культурного наследия, представление фактов на различных международных площадках через правовые, политические, научные и информационные механизмы в целях предотвращения и применения санкций", - сказал госминистр Арцаха.

Принимая во внимание проводимую Азербайджаном государственную политику культурного геноцида на оккупированных территориях, а также его последовательную деятельность по сокрытию, искажению и незаконному присвоению культурного наследия, Бегларян подчеркнул, что от Совета ожидается масштабная и систематическая работа по использованию потенциала всех государственных, экспертных и общественных кругов для поставленных целей.

На заседании была принята программа мероприятий Государственного совета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах и уточнены отдельные направления работы.

Отметим, что после 44-дневной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха, 9 районов Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана. На этих территориях находится большое число памятников армянского культурно- религиозного наследия. За эти 1,5 года после завершения боевых действий, азербайджанские власти уже уничтожили большое числе армянских памятников, свидетельства о чем есть в том числе во всемирной паутине. Цель властей Азербайджана уничтожить доказательства многовекового армянского присутствия на этих территориях. Всё это делается на фоне молчания международного сообщества.