Вторник, 14 Июня 2022 16:44

АрмИнфо.Власти Армении крайне обеспокоены ситуацией вокруг Украины, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу <Аль-Джазира>.

<Думаю, что все страны этим обеспокоены, так как мы видим обрушение миропорядка и никто сегодня не знает, каким будет новый миропорядок>,

- заявил премьер. По его словам, Армения поддерживает решение всех проблем путем диалога и мирных переговоров.

На вопрос о том, как повиляют западные санкции против России на армянскую экономику, тесно связанную с российской, Пашинян отметил, что ситуация для экономики РА неприятная. В то же время, как указал глава кабмина, в первом квартале армянская экономика зафиксировала 8,6%-ный рост, и правительство надеется на сохранение этой динамики. <После событий в Украине многие люди перевели свой бизнес в Армению из России, поскольку у РА нейтральная экономическая зона и обе страны входят в Евразийский экономический союз. В этой ситуации мы надеемся, и думаю, что ситуация в армянской экономике будет управляемой>, - сказал он.

При этом, как подчеркнул премьер, не только экономическое положение России напрямую повлияло на экономику Армении, но и глобальная экономическая напряженность, связанная с поставками продовольствия, инфляцией и многими другими факторами. <Но на данный момент показатели Армении достаточно хорошие", - добавил он.

В ответ на вопрос о том, оказывается ли на страну давление со стороны как России, так и Запада, Пашинян заявил, что положение правительства Армении достаточно чувствительное. <Но мы пытается быть честным, надежным и искренним партнером для России, европейских и западных стран и своих соседей>, - отметил он.

По его словам, это не так легко, но лидеры обязаны принимать правильные решения в подобных ситуациях. И обязанность властей Армении - сохранить нужные отношения со всеми партнерами и никого не предать.