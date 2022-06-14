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АрмИнфо. Ереван надеется на результативность начатого с Анкарой диалога по нормализации отношений. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу <Аль-Джазира>.
Пашинян отметил, что Армения и Турция начали диалог через своих спецпосланников. <Диалог сам о себе уже положительный факт, но мы
надеемся зафиксировать и ощутимые результаты>, - завил премьер.
Касаясь возможности взаимных визитах, Пашинян отметил, что после начала диалога между Арменией и Турцией были запущены прямые авиарейсы, но авиасообщение существовало и раньше. <Надеюсь, что нам удастся установить дипломатические отношения и открыть границу между Арменией и Турцией, которая закрыта в течение 30 лет>, - сказал глава армянского кабмина
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|Армянский суд позволил оппозиционеру Армену Геворкяну принять участие в летней сессии ПАСЕ в Страсбурге
|Делегация Международного военного штаба НАТО посетилa Национальный оборонно- исследовательский университет МО РА
|Apple Pay отныне доступен клиентам АраратБанка
|Армения и Болгария подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2022- 2025 гг
|В Степанакерте состоялось первое заседание Госсовета по охране культурного наследия оккупированных территорий Республики Арцах
|В Катаре откроется временная выставка "Арабские сообщения из Армении: наследие для культурного диалога"
|Ереван пытается быть честным, надежным и искренним партнером для России, Запада и своих соседей: Пашинян
|Пашинян выразил надежду на установление дипотношений и открытие границ с Турцией
|Есть только один коридор, и это Лачинский: Пашинян о деблокаде региональных коммуникаций
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|Армения и Польша будут совместными силами бороться с незаконной миграцией
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|Армения и Болгария подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
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|Прогноз: Не представляя угрозы власти, нынешняя турбулентность в Армении может продлиться еще долго
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|Президент Армении примет участие в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме
|Глава МИД Арцаха: Маленькие страны без геополитической автономности становятся геополитической "закуской" для соседей
|Полиция подвергла приводу граждан, совершивших наезд на палатку на площади Франции в Ереване
|Посол Франции в РА и глава Американского Университета Армении обсудили вопросы взаимодействия
|Посол: Мы сталкиваемся с попытками исключения России из системы международных отношений
|Делегация МО Армении принимает участие в оборонной выставке "Евросатор-2022" в Париже
|Вице-спикер РА: Совместные усилия Еревана и Москвы направлены на выявление новых перспективных сфер стратегического взаимодействия
|Минобороны: В Армении стартовал летний призыв
|Три родины Ваагна Овенца
|Армения и Катар углубляют сотрудничество в здравоохранительной сфере
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили упрекнул ЕС за торговлю с Россией и исключил санкции против Москвы
|Омбудсмен НКР: Судьба Шаумянского района - яркий пример перспективы любого статуса Арцаха в составе Азербайджана
|СМИ: Представители азербайджанской и армянской молодежи встретились во Франции
|Конверс Банк и Cityzen объявляют о начале сотрудничества
|Эмир Катара посетит Армению
|ЮКЖД и мэрия Еревана вывезли тонны мусора с железнодорожных линий
|Движение сопротивления приглашает всех обеспокоенных судьбой страны на площадь Франции в Ереване 14 июня в 19:30
|<Путь на Кавказ>: В Национальной библиотеке Армении открылась уникальная экспозиция, посвященная А.С. Грибоедову
|А помните, был такой короновирус?
|Адвокаты требуют у суда закрыть в Армении офис фонда Сороса
|Апелляционный суд Армении отклонил жалобу на арест продюсера Армена Григоряна
|Шедевры великих композиторов в Ереване или струнный квартет приглашает на концерт
|В суд представлены иски о конфискации имущества бывшего директора ереванского метрополитена
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|Прогноз: Пределы тактического сотрудничества Турции с РФ зависят от способности Украины отстаивать свои интересы
|Оппозиционный депутат: Внутри Азербайджана в больших масштабах генерируется неприязнь к русским
|Москва намерена повысить контроль над деятельностью американских биолабораторий на постсоветском пространстве
|У Института экономики и Института археологии и этнографии НАН РА новые руководители
|Армянский учёный принял участие в Международной научной конференции, приуроченной Дню науки в Туркменистане
|Степанакерт: Вопрос деоккупации Шаумяна продолжает оставаться на внешнеполитической повестке Арцах
|Араик Арутюнян: В Арцахе высоко ценят усилия России, направленные на мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта
|Землетрясение в Турции ощущалось и в Армении
|Курс на откат: В Армении заговорили об отказе от российских ракет. Почему?
|В Москве состоялись туркмено-российские переговоры на высшем уровне
|Нобелевский лауреат, учёный Ардем Патапутян прибыл в Армению
|Насильственные инциденты, включая применение специальных средств 3 июня нуждаются в расследовании: посол ЕС ответила на письмо Тагуи Товмасян
|Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным инвестиционным направлением в Центральной Азии
|Новый Уголовный кодекс РА не будет предусматривать ответственности за тяжкое оскорбление
|Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте директора телеканала <Еркир Медиа>
|Лавров: Впервые в рамках ОДКБ закреплен принцип неделимости безопасности
|В контексте карабахского урегулирования статус Нагорного Карабаха является ключевым: Пашинян
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