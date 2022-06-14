Вторник, 14 Июня 2022 16:43

АрмИнфо. Ереван надеется на результативность начатого с Анкарой диалога по нормализации отношений. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу <Аль-Джазира>.

Пашинян отметил, что Армения и Турция начали диалог через своих спецпосланников. <Диалог сам о себе уже положительный факт, но мы

надеемся зафиксировать и ощутимые результаты>, - завил премьер.

Касаясь возможности взаимных визитах, Пашинян отметил, что после начала диалога между Арменией и Турцией были запущены прямые авиарейсы, но авиасообщение существовало и раньше. <Надеюсь, что нам удастся установить дипломатические отношения и открыть границу между Арменией и Турцией, которая закрыта в течение 30 лет>, - сказал глава армянского кабмина