Вторник, 14 Июня 2022 16:38

АрмИнфо.Армения и Польша будут совместными силами бороться с незаконной миграцией.

Национальное Собрание РА на пленарном заседании 14 июня обсуждает представленный на ратификацию армяно-польский межправительственный протокол о применении соглашения с Европейским Союзом о реадмиссии, которое было подписано 19 апреля 2013 года в Брюсселе.

Как отметил в своем выступлении начальник Миграционной службы Армен Егиазарян, в настоящее время вступили в силу и действуют пять аналогичных протоколов, один готовится и еще один готов для представления на ратификацию. Армяно-польским протоколом определяются стороны, ответственные за его выполнение, приграничные пункты перехода границ, необходимые для представления документы, порядок ускоренного или транзитного возвращения граждан. В документе также устанавливаются действия дипломатических миссий и консульских служб, расходы сторон при возвращении граждан, а также периодическое проведение консультаций. Документ вступит в силу на 30-й день после завершения всех процедур.