Вторник, 14 Июня 2022 13:39

АрмИнфо. Полиция подвергла приводу граждан, совершивших наезд на палатку на площади Франции в Ереване. Об этом рассказал АрмИнфо заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгар Джаноян.

Отметим, депутат от фракции "Честь имею" Анна Мкртчян в прямом эфире на Facebook сообщила, что сегодня в районе шести часов утра на площади Франции была устроена провокация против мирных демонстрантов. "Кто-то беспрепятственно, на глазах полицейских, проехал сквозь полицейский кордон и наехал на палатку, в которой находились люди", - сообщила депутат, обвинив полицейских в бездействии. О пострадавших не сообщается.

Как сообщил Джаноян, после того, как был совершен наезд на палатку, осуществлявшие на месте инцидента дежурные полицейские начали преследование правонарушителей. "Полицейские подвергли приводу трех граждан, которые на автомобиле марки "Мерседес", совершили наезд на палатку. Автомобиль перемещен на шрафплощадку. По факту порчи имущества готовятся материалы", - отметил Джаноян.

Отметим, что Движение Сопротивления с 1 мая на площади Франции установила палатки и проводит акции неповиновения по всей республики с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды. В Движении убеждены, что действующая власть в Армении ведет губительную для армянского государства и Арцаха политику, и не может представлять интересы страны на международной арене.