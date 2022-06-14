Вторник, 14 Июня 2022 10:51

АрмИнфо.Посол Франции в РА Анн Луйо провела встречу с главой Американского Университета Армении (American University of Armenia) Карин Маркидес.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, собеседники провели горячую дискуссию, в частности, о создании группы посольств для организации конференций или дебатов по различным темам, таким как демократия или развитие гуманитарных и социальных наук с помощью искусственного интеллекта.

Маркидес также рассказала о программе, которая в партнерстве с Американским университетом Армении объединит несколько армянских университетов по различным темам, таким как управление и инновационные процессы. В рамках программы студенты получат новые навыки в области управления и предпринимательства.