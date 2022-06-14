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 Вторник, 14 Июня 2022 10:49
Марианна Мкртчян

Посол: Мы сталкиваемся с попытками исключения России из системы международных отношений

Посол: Мы сталкиваемся с попытками исключения России из системы международных отношений

АрмИнфо. В силу исторически братских и союзнических отношений особое место среди наших друзей и союзников занимает Армения. Об этом 13 июня на Государственном приёме по случаю Дня России заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Особые отношения нас связывают с братскими странами, с которыми мы совсем недавно жили в едином государстве. Как и прежде, придаем большое значение развитию интеграционных связей, что сопряжено с линией российского руководства на формирование на общем для нас континенте большого евразийского партнерства", - сказал посол РФ.

В этом ключе он напомнил, что в этом году Армения и Росси отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания

Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Копыркин обратил внимание на то, что на протяжении этих десятилетий сотрудничество между двумя странами отличал интенсивный, доверительный диалог на высшем уровне, активное взаимодействие по линии различных министерств и ведомств.

"Поступательно развивались и продолжают развиваться экономические связи - по итогам 2021 г. товарооборот превысил допандемийные значения и составил порядка 2,6 млрд долл. США. Россия сохраняет позиции основного и надежного экономического и инвестиционного партнера Армении. Расширяется наше культурное, образовательное и гуманитарное сотрудничество. Ключевое значение имеет плодотворное двустороннее сотрудничество в области безопасности - как региональной, так и международной. Наши страны активно взаимодействуют на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений - ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", - сказал дипломат.

Вместе с тем Копыркин отметил, что особое значение Россия придает настойчивой и напряженной работе в тесном взаимодействии с партнерами, направленной на разрешение региональных проблем. "Будь то открытие транспортных и экономических связей, армяно-азербайджанская нормализация, включая справедливое, учитывающее права и интересы всех сторон урегулирование нагорно-карабахского вопроса, или продвижение к нормальным, полноценным отношениям между Арменией и Турцией. Словом, Россия активно содействует и будет содействовать всему, что способствует созданию основы для мирного и безопасного развития региона Южного Кавказа. Хочу особо отметить ту исключительно важную для региона роль, которую играет российский миротворческий контингент", - сказал российский посол, добавив, что все это, а также общность истории, культуры и ценностей объединяют две страны перед лицом сегодняшних вызовов.

По словам Копыркина, именно они со всей очевидностью показывают востребованность дальнейшего развития и укрепления российско-армянских отношений, которые будут оставаться прочной основой для мира, благополучия и процветания наших народов.

Говоря о Дне России, посол подчеркнул, что ключевое значение в политике российского руководства имеет продолжение линии на всестороннюю модернизацию при неуклонном повышении социально-экономического благосостояния граждан и развитие национального потенциала.

"Важно, что стремление обеспечить передовые позиции в научно-технологической сфере гармонично сочетается с большим вниманием к сохранению культурной идентичности и духовных ценностей, лежащих в основе жизни  и бытия россиян. Именно на это и были направлены принятые на референдуме в 2020 г. поправки в Конституцию Российской Федерации", - сказал он.

При этом Копыркин напомнил, что Россия является неотъемлемой частью мирового сообщества. "Ее культуру в силу ее многонациональной природы отличает открытость и готовность к плодотворному взаимодействию с культурами других стран. Этот подход определяет стержневые внешнеполитические установки - курс на формирование многополярного мира, сочетающего многообразие цивилизаций, традиций, идентичностей с плодотворным и органичным взаимодействием на основе принципов равноправия, взаимного уважения и приверженности международному праву", - продолжил он.

В тоже время дипломат подчеркнул, что твердое отстаивание этих принципов выводит Россию на передний край борьбы с теми силами, которые ориентированы на глобальное доминирование, навязывание миру своих исключительных интересов.

"Особо явственно это проявляется сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Операцию, которая была, по сути, нам навязана как раз теми, кто на протяжении долгих лет высокомерно отказывался прислушиваться к нашим озабоченностям, касающимся жизненно важных интересов и безопасности нашей страны.

Мы сталкиваемся с попытками исключения России из системы международных отношений. Россия твердо противостоит и будет противостоять такой политике.  Потенциал и роль России слишком важны для судеб мира, чтобы ее можно было просто- напросто "отменить". При этом мы опираемся на поддержку близких нам по духу, умеющих отстаивать свой суверенитет партнеров, которые сегодня здесь - на нашем приеме",  - резюмировал Копыркин.

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