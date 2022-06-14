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 Вторник, 14 Июня 2022 10:38
Марианна Мкртчян

Вице-спикер РА: Совместные усилия Еревана и Москвы направлены на выявление новых перспективных сфер стратегического взаимодействия

Вице-спикер РА: Совместные усилия Еревана и Москвы направлены на выявление новых перспективных сфер стратегического взаимодействия

АрмИнфо. Уверен, что совместными усилиями мы сможем расширить союзнические отношения и обогатить их новыми инициативами в интересах граждан Армении и России, в интересах экономического и социального прогресса, а также безопасности и стабильности в мире и регионе. Об этом 13 июня на Государственном приёме по случаю Дня России заявил вице-премьер Мгер Григорян.

Вице-премьер отметил, что в новейшей истории российского государства этот праздник ознаменован кардинальными преобразованиями во всех сферах жизни, в основе которых лежит гражданин, его интересы и благосостояние, гордость за тысячелетнюю историю своей страны, ее настоящее и будущее.

"И этот трудный путь Россия прошла самостоятельно, заложив основы принципиально нового государственного и общественного порядка. Ясно обозначив, какой будет Россия в 21 веке. Народы Армении и России связывают множество  глубинных нитей, образующих прочный фундамент, на котором строятся межгосударственные отношения наших стран, становясь образцовыми двустороннего сотрудничества", - сказал Григорян.

При этом он подчеркнул, что установление дипломатических отношений между Арменией и Россией открыло новую страницу в новейшей истории многовековой дружбы двух народов, на которой с большой буквы написан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, 25-летие которого отмечается в этом году.

"Армяно-российские союзнические отношения выделяются взаимодействием в военно- политической сфере, эффективным и тесным сотрудничеством в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других международных организаций, успешным двусторонним партнерством в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других важных сферах.  Сегодня наши совместные усилия направлены на выявление новых перспективных сфер стратегического взаимодействия", - резюмировал Мгер Григорян. 

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