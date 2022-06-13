Понедельник, 13 Июня 2022 16:18

АрмИнфо.Движение сопротивления приглашает всех обеспокоенных судьбой страны на площадь Франции в Ереване 14 июня в 19:30. Сегодня же, на площади пройдут обсуждения.

Примечательно, что 12 июня в беседе с журналистами отвечая на вопрос, достигнет ли Движение сопротивления желаемых результатов, третий президент Армении Серж Саргсян призвал дождаться заявления координатора Движения, оппозиционного депутата Ишхана Сагателяна.

"Желаемые результаты? Конечно! будут желаемые результаты. Послезавтра (14 июня- ред.) услышите, что скажет об этом лидер оппозиции Ишхан Сагателян", - сказал Серж Саргсян.

Меж тем, на просьбу высказать свое отношение к заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, который решил прокомментировать процессы в Армении и сказал, что это напряженность, за которой стоят Серж Саргсян и Роберт Кочарян, третий президент РА, в частности, сказал: "Я уже говорил, что больше никогда не буду комментировать Алиева. Его для меня не существует".

Отметим, что Движение Сопротивления с 1 мая проводит акции неповиновения по всей республики с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды. В Движении убеждены, что действующая власть в Армении ведет губительную для армянского государства и Арцаха политику, и не может представлять интересы страны на международной арене.