Понедельник, 13 Июня 2022 13:58

АрмИнфо. Конфликт между Арменией и Азербайджаном трансформировался в мишень геополитических игр. Это является весьма негативным моментом как для перспектив самого конфликта, так и для его сторон. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Избежать подобного развития событий на данном этапе беспрецедентного противостояния между Западом и Россией было практически невозможно. Изначально было понятно, что напряженность, военное столкновение между Россией и Западом не могло не проецироваться не только на Южный Кавказ, но и на все остальные регионы, где у нас есть свои интересы", - подчеркнул он.

Как результат, на взгляд востоковеда, с точки зрения геополитической логики Брюссель сегодня активно использует весьма плохую для России общую международную ситуацию с целью продвинуться за счет интересов Москвы не только на украинском, но и на любом другом направлении.

При этом, Скаков считает западные оценки геополитической ситуации слишком уж радужными. На его взгляд, даже в той же Украине РФ имеет исключительно военную вовлеченность. В то время как в остальных сферах собственных интересов Москва продолжает работать практически в обычном режиме. Как результат единственным достижением ЕС на кавказском векторе, согласно политологу, сегодня являются переговоры в Брюсселе и при посредничестве Брюсселя.

"Так или иначе, ничего хорошего все это нам не сулит. А будущие импульсы в ситуации на Южном Кавказе прогнозировать сегодня практически невозможно. В оценках ситуации текущей многие оценивают активизацию европейской дипломатии на Кавказе ошибкой России, которую необходимо исправлять. Наш МИД в свою очередь, судя по всему, убежден в отсутствии себе альтернатив на Южном Кавказе, что не очень соответствует текущим реалиям. Но и изменить ситуацию также достаточно сложно", - подытожил востоковед.