Понедельник, 13 Июня 2022 13:56

АрмИнфо. Оказываемая Турцией Украине стратегическая поддержка отнюдь не означает готовности Анкары отказаться от тактического сотрудничества с Москвой. Насколько далеко это сотрудничество может зайти, во многом зависит от того, научится ли Украина отстаивать свои национальные интересы так же бескомпромиссно, как это сейчас делает Турция, - пишут авторы колонки сайта eurointegration.com.ua.

"Призывы к снятию санкций с РФ, обвинения Запада в содействии затягиванию войны и нескрываемая поддержка в обхождении санкций для российских компаний - все это про нынешнюю Турцию. На этом фоне, генерируя выгоды от развития экономического сотрудничества с Москвой и оправдывая это позицией "равноудаленного" посредника в отношениях Украины и России, Анкара пытается сохранить партнерские отношения с Москвой и Киевом, заодно зарабатывая на этом внутриполитические очки", - отмечают авторы статьи.

В преддверие намеченных на июнь 2023-го парламентских и президентских выборов в Турции Реджеп Эрдоган, на фоне существенных экономических и политических проблем в стране, имеет рецепт для победы, реализация которого напрямую зависит от РФ. А именно в возможности заменить для России потерянные европейские рынки в которой в Анкаре видят рецепт быстрого восстановления экономики. В первом квартале 2022 года объемы российско-турецкой торговли выросли дважды, достигнув рекордного уровня в $14 млрд.

Аналогичным образом, согласно авторам статьи, обстоят дела во внешней политике. И на пресс-конференции с Лавровым Чавушоглу обозначил три направления, позволяющие Турции оставаться мощным политическим игроком "первого эшелона" в регионе. Это - посредничество в мирных переговорах между РФ и Украиной, урегулирование ситуации на Южном Кавказе, трансграничная операция в Сирии с целью создания "зоны безопасности", куда можно будет вернуть часть сирийских беженцев. Успех всех трех треков увязан способностью Турции договориться с РФ.

Подобные, проблемные для НАТО изменения во внешнеполитическом курсе Турции несут еще большие риски для Украины. В ситуации когда Анкара уже стала посредником в мирных переговорах РФ и Украины, наибольшим риском для Киева может быть ситуация, когда посредник вместо справедливого решения конфликта будет пытаться прежде всего решить собственные задачи за счет его продолжения. И это в ситуации когда Запад вряд ли сможет помочь Украине - он сам имеет немалые проблемы с Турцией, которые будут лишь усугубляться.

Подобная игра "в четыре руки", по прогнозам авторов статьи, несет немалые риски для Украины, которая уже оказалась перед крайне непростым вызовом: как показать Анкаре свои "красные линии", но не испортить отношения с непростым, но безусловно важным союзником. Учитывая, что острый конфликт Киева с Анкарой стал бы настоящим подарком для Москвы. В то время как поставки "Байрактаров", сдерживание от наращивания присутствия российских ВМС в Черном море и участие в гуманитарных инициативах все еще делают Анкару незаменимым партнером для Киева.

"С другой стороны, позволить себе не реагировать на те же операции стратегического партнера с краденым украинским зерном в Киеве не могут. В свою очередь уверенности в отсутствии для себя последствий подобной неоднозначной политики Турции добавляет осознание своей уникальной роли страны, держащей в руках ключи от Босфора для российских кораблей и от НАТО для новых потенциальных членов Альянса. В свою очередь сохранение партнерства с суверенной Украиной имеет критическое значение и для Анкары. Учитывая, что усиление присутствия России в южных регионах Украины и, как следствие, превращение Черного моря в сферу российского влияния несет прямые угрозы и для самой Турции", - подытоживают авторы статьи.