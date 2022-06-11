Суббота, 11 Июня 2022 16:40

АрмИнфо.Известный американский ученый, нобелевский лауреат Ардем Патапутян прибыл в Ереван, сообщает Офис уполномоченного по делам диаспоры.

Он примет участие в Днях науки и бизнеса, которые будут проходить 13-17 июня по инициативе Минэкономики Армении. В мероприятии будут участвовать также президент "Synopsys Armenia" Ерванд Зорян, профессор Американского университета Армен Херлопян, генеральный директор ТУМО Мари Лу Папазян, профессор Нью-Йоркского университета Георгий Дерлугян и другие.

Цель мероприятия - показать как можно эффективно использовать в бизнесе достижения науки, как сделать науку привлекательной для молодежи.

Основное мероприятие в формате форума пройдет 15 июня в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

Напомним, что лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2021 года стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян <за открытие рецепторов температуры и осязания>.

Патапутян учился в Американском университете Бейрута перед тем, как эмигрировать в Соединенные Штаты в 1986 году. Он получил степень бакалавра клеточной биологии и биологии развития в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1990 году и степень доктора философии. В 2000 году он стал доцентом Исследовательского института Скриппса.

В период с 2000 по 2014 год он занимал дополнительную должность исследователя в Исследовательском фонде Новартис. С 2014 года Патапутян работал исследователем в Медицинском институте Говарда Хьюза.