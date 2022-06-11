Суббота, 11 Июня 2022 11:54

АрмИнфо. Суд в Ереване отклонил ходатайство стороны обвинения об аресте директора телеканала <Еркир Медиа> Баграта Есаяна. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ваге Еприкян.

<Полностью незаконное ходатайство об аресте Баграта Есаяна отклонено. Спасибо Суду, вынесшему справедливый судебный акт, под председательством судьи Т. Мурадяна>, - написал адвокат.

Накануне сообщалось, что сотрудники СНБ увели с рабочего места директора телекомпании <Еркир Медиа> Баграта Есаяна. Позже его адвокат Ваге Еприкян сообщил, что в отношении его подзащитного осуществляется политическое преследование по части 2 статьи 38-225 и части 1 статьи 164 УК РА. Есаян и еще десяток граждан обвиняются по делу о беспорядках в ночь на 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего заявления по Карабаху. По этому же делу недавно был арестован активист АРФ "Дашнакцуктюн" Герасим Варданян.-