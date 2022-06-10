Пятница, 10 Июня 2022 17:24

АрмИнфо.Министры иностранных дел государств - членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам заседания в Ереване приняли совместное заявление по вопросам международной безопасности.

В заявлении, в частности, говорится: "Мы, государства - члены ОДКБ, выражаем глубокую обеспокоенность продолжающейся деградацией системы международной безопасности.

Считаем важным подтвердить нашу позицию по отстаиванию и неукоснительному соблюдению принципа равной и неделимой безопасности, зафиксированного, в частности, на высшем уровне в ряде документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Хартию европейской безопасности ОБСЕ 1999 г. и Астанинскую юбилейную декларацию саммита ОБСЕ 2010 г. Данный принцип состоит в неразрывной связи безопасности каждого государства с безопасностью всех других стран и недопустимости укрепления безопасности одних государств за счет безопасности других. Важно обеспечить его единообразное толкование среди всех государств-участников ОБСЕ.

Подчеркиваем, что в соответствии с перечисленными документами ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности.

Выступаем за дальнейшее укрепление главенствующей роди Совета Безопасности ООН в поддержании международного мира и безопасности, возложенной на него Уставом ООН.

Государства - члены ОДКБ призывают к построению мира, свободного от войн и конфликтов, насилия и давления, к развитию всестороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, к достижению всеобъемлющей, устойчивой и основанной на сотрудничестве безопасности с учетом интересов всех государств и народов".

Под заявлением подписали главы внешнеполитических ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.