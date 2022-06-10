Пятница, 10 Июня 2022 16:42

АрмИнфо. Работа заседания Совета внешнеполитических ведомств стран-участниц ОДКБ прошла конструктивно, в позитивном, доброжелательном ключе. Об этом 10 июня в Ереване по итогам прошедшего заседания СМИД ОДКБ заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

При этом он констатировал, что участники прошедшего в Ереване заседания СМИД ОДКБ уделили большое внимание состоянию международной и региональной безопасности. "Ситуация непростая во всех наших трех регионах коллективной безопасности. А что касается восточно-европейского региона, она там ухудшается"- сказал Зась, в этом ключе указав необходимость удаления должного внимания со стороны министров ОДКБ ситуации в зоне ответственности организации. Генсек ОДКБ сообщил, что сегодня в Ереване министры согласовали документ - заявление о ситуации с международной безопасностью, в котором выраженная глубокая озабоченность продолжающейся деградацией системы международной безопасности.

"Выражена позиция по отстаиванию и неукоснительному соблюдению принципа равной и неделимой безопасности, недопустимости укрепления одних государств за счет других. Также выражена поддержка дальнейшему укреплению главенствующей роли Совбеза ООН в поддержании международного мира и безопасности", - сказал Зась.

При этом он отметил, что вторым вопросом было обсуждение работ по совершенствованию кризисного реагирования. "Это один из приоритетов армянской стороны. Конечно, же, тот первый практический опыт, который мы получили в ходе нашей миротворческой операции в Казахстане при задействовании системы кризисных реагирования, дали нам хорошую почву для совершенствования этой сферы деятельности", - отметил Зась, добавив, что проинформировал СМИД о работе, проводимой в этом направлении в ОДКБ.

По его словам, они намерены в течение месяца отработать проекты документов. В частности, речь идет о корректировке правовой базы, корректировке системы подготовки органов управления и войск, в том числе и рабочих органов ОДКБ и решается ряд иных задач.

Отметим также, что на полях СМИД ОДКБ состоялась церемония гашения марки и конверта, посвященных председательству Армении в ОДКБ. Марка отпечатана тиражом 20 тысяч экземпляров во Франции. Марки погасили глава МИД Армении Арарат Мирзоян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный директор "Айпост" Айк Карапетян.