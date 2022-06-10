Пятница, 10 Июня 2022 16:34

АрмИнфо.Сотрудники СНБ Армении задержали директора телекомпании "Еркир Медиа".

"Немногим ранее четверо сотрудников СНБ вошли в здание "Еркир Медиа" и увезли директора телекомпании Баграта Есаяна из его рабочего кабинета. Согласно предварительным данным, его доставили в изолятор СНБ на улице Налбандяна в Ереване. Адвокатом Есаяна является Ваге Еприкян", - сообщает yerkir.am

Телеканал является ресурсом, поддерживающим идеологию и позиции Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". Телеканал основан в 2003 году. 29 декабря 2004 года от Национальной комиссии телевидения и радио Армении получила лицензию на вещание на 56-м дециметровом канале. Телекомпания имеет корреспондентские пункты в США (Лос-Анджелес, Бостон), Грузии, Ливане, России, Турции, Иране, Сирии и во Франции.