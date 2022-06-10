Пятница, 10 Июня 2022 13:07

АрмИнфо.Отсутствие участия США на уровне государства в выводе на орбиту первого армянского спутника посредством носителя американской SpaceX никоим образом не умаляет психологического значения этого события. Подобное мнение выразил АрмИнфо бывший вице-посол Армении в США, юрист Армен Харазян.

"Все предыдущие армянские администрации имели возможность как отправить на орбиту армянские спутники, так и развивать ядерный потенциал на основе американских технологий. Все они либо провалили, либо просто отказались от данной возможности. И мы видим, что действующей администрации это постепенно удается и Армения сделала первый - критически важный шаг в направлении реализации потенциала развития отношений с США", - считает он.

Согласно Харазяну, несмотря на то, что этот шаг сделан с запозданием в три десятилетия, он свидетельствует, что при наличии желания, политической воли, может быть и результат. Характеризуя энергетическую самодостаточность и безопасность как основной вызов развитию Армении всех последних десятилетий, дипломат подчеркнул, что краеугольным камнем обеспечения этой безопасности является ядерная энергетика в целом и обеспечивающая в прошлом 40% потребностей Армении Мецаморская АЭС в частности.

В целом, по его оценкам, разворачивающееся с конца 90-х между Арменией и США двустороннее и международное - в рамках МАГАТЭ, сотрудничество в области ядерной энергетики и безопасности было достаточно эффективное,. В частности, в вопросе содействия США и МАГАТЭ в организации безопасной эксплуатации Армянской АЭС. Отталкиваясь от Договора о ядерном нераспространении. Подписанный же в ходе майского визита главы МИД Армении Арарата Мирзояна в США меморандум о взаимодействии в сфере гражданской ядерной энергетики из

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"Не предполагая каких-либо международных или национальных обязательств, данный документ подытоживает цели, намерения, круг правовых регулировок сотрудничества двух стран в сфере ядерной энергетики. И является самым важным итогом визита Мирзояна в США. Речь идет о перспективе предоставления Армении производственных и технологических возможностей США в сфере ядерной энергетики. Считаю возможным участие США в строительстве новой АЭС в Армении. Особенно в свете фиксации в меморандуме намерений сотрудничать в направлении создания новых генерирующих ядерных, модульных мощностей и подготовки соответствующих национальных кадров", - подытожил Харазян.