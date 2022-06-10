Пятница, 10 Июня 2022 12:46

АрмИнфо.<Мы предпринимает соответствующие шаги на широком пространстве: от Азербайджана до Ливии, от Балкан до Центральной Азии.

Именно в свете этих подходов, в конце 2020 года, мы поддержали своих братьев в Азербайджане - во время событий, имевших место в Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана>, - заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, выступая накануне в рамках международных учений Efes-2022 в Измире. Об этом сообщает <Анадолу>.

Эрдоган отметил, что обязательства Турции основаны не только на межгосударственных и международных соглашениях, но и на исторической общности и культурных узах.

Турецкий лидер напомнил, что в результате войны, начавшейся якобы с провокаций армянской стороны и завершившейся победой Азербайджана, по итогам 44-дневной борьбы была поставлена точка в <30-летней армянской оккупации>. Как он отметил, в этом процессе, Турция оказывала посильную помощь братьям в Азербайджане, действовала на основе принципа: <Одна нация и два государства>, подчеркнул он.

"Сегодня в Мониторинговом центре в Агдаме вооруженные силы РФ и Турции сообща прилагают усилия для сохранения режима прекращения огня. Кроме того, по словам Эрдогана, две страны тесно сотрудничают в вопросах военной подготовки и модернизации азербайджанской армии, а также поиска и обезвреживания мин.