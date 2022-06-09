Четверг, 9 Июня 2022 21:29

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян 9 июня принял находящуюся в Армении с региональным визитом делегацию, возглавляемую заместителем помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, на встрече с удовлетворением был подчеркнут высокий уровень нынешнего армяно-американского стратегического диалога в сфере демократии и защиты прав человека, а также обоюдно отмечена важность его последовательного расширения.

Замминистра обратился к демократическим реформам, достижениям в сфере защиты прав человека и другим актуальным проблемам.

Представитель армянского МИД коснулся гуманитарных проблем, возникших в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. В частности, была подчеркнута важность немедленного возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, настоятельная необходимость защиты армянского культурного и религиозного наследия, постоянно подвергающегося вандализму в Арцахе.

Стороны отметили важность дальнейшего развития армяно-американского диалога в сфере защиты прав человека и укрепления демократии на двусторонней и многосторонней площадках.