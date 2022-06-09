Четверг, 9 Июня 2022 17:46

АрмИнфо. Российская Федерация сыграла ключевую роль в прекращении агрессии, развязанной против народа Нагорного Карабаха.

Об этом 9 июня в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отметив, что безусловно в центре сегодняшних обсуждений были вопросы, связанные с возможным документом о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Развертывание российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе как фактор предотвращения провокаций и обеспечения безопасности народа Арцаха призвано создать условия для восстановления нормальной жизни, стабильности и безопасности в нашем регионе. Армения по-прежнему продолжает верить, что российская миротворческая миссия способна восстановить статус-кво, установленный заявлением от 9 ноября 2020 года и ситуацию по положению 23 марта, нарушенная азербайджанскими вооруженными силами 24 марта вторжением в село Парух в Нагорный Карабах.

"Мы ценим усилия России направленные на реализацию трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 году, в числе которых крайне актуален вопрос о возвращении армянских военнопленных. Благодаря этим усилиям стала возможна репатриации части армянских пленных на родину. При этом спустя почти полтора года после окончания боевых действий, Азербайджан, нарушая международное гуманитарное право, срывает выполнение положений Декларации и отказывается возвращать удерживаемых армянских военнопленных и гражданских лиц", - констатировал Мирзоян, выразив надежду, что российская сторона будет прилагать больше усилий в этом вопросе.

Вместе с тем армянский министр указал на актуальность вопроса сохранения многочисленных культурных и религиозных памятников Арцаха, перешедших под контроль ВС Азербайджана.

"Я подчеркнул, что на фоне продолжающегося вандализма и осквернения со стороны Азербайджана этот вопрос требует немедленного международного вмешательства.

Нельзя не отметить антиармянскую и экспансионистскую риторику высшего руководства Азербайджана, а также непрекращающиеся провокации, систематические нарушения режима прекращения огня", - сказал глава МИД Армении.

При этом он подтвердил готовность правительства Республики Армения прилагать усилия для достижения стабильности и мира в регионе. "В этом контексте ключевым является решение нагорно-карабахского конфликта, которое будет включать в себя ключевые моменты обеспечения безопасности народа Арцаха, обеспечения всех прав и окончательного решения о статусе Нагорного Карабаха. Принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта разработаны сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Напомню, что в своем последнем совместном заявлении лидеры наших стран подтвердили важность использования потенциала и опыта сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом", - сказал Мирзоян.

В то же время он отметил, что естественно, в ходе сегодняшней встречи были обсуждены вопросы разблокировки региональных

коммуникаций, делимитации и пограничной безопасности. По словам армянского министра, в контексте вопроса разблокирования экономических и транспортных связей было подчеркнуто, что открытие региональных коммуникаций может создать новые возможности, в том числе диверсифицировать логистическую связь между Арменией и Россией. "В трехстороннем заявлении от 11 января 2021 г. определены четкие рамки этого процесса, и мы надеемся, что рабочая группа на уровне вице-премьеров, последнее заседание которой состоялось на днях в Москве, зафиксирует свои положительные результаты. Мы также выразили удовлетворение первым заседанием Комитета по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном и выразили надежду на его эффективную деятельность. Уже объявлено, что следующее заседание Комитета состоится в Москве. Рассчитываем, что российская сторона окажет консультационную поддержку этому процессу в соответствии с Сочинскими договоренностями от 26 ноября 2021 года", - резюмировал Мирзоян.