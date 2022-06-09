Четверг, 9 Июня 2022 14:58

АрмИнфо.Главы МИД России и Армении, Сергей Лавров и Арарат Мирзоян категорически опровергли коридорную логику разблокировки региональных коммуникаций,озвучиваемую Азербайджаном.

Так, 9 июня на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о медленной работе комиссии по разблокированию коммуникаций, Лавров не

согласился с подобной оценкой, заявив, что работа идет достаточно ритмично.

"Я вижу здесь, прежде всего позитив, с точки зрения результатов встреч на уровне трех вице-премьеров 3 июня. Я бы не сказал, что перерыв слишком затянулся, они работают ритмично. Приехали подготовленными к решению тех вопросов, которые еще остается урегулировать", - сказал глава МИД России.

В это ключе, Лавров отметил, что железнодорожный маршрут уже согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и того режима, который будет установлен. "Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории. Здесь двусмысленности быть не может. Да, это вещи связанные с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие году, как говорится. Поэтому тут лучше всё десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. И у нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого", - сказал глава МИД РФ. В свою очередь глава МИД Армении также выразил убеждение, что работы не затянулись, и обсуждения продолжаются в рабочем темпе. Он еще раз подчеркнул, что по многим вопросам есть общее понимание.

По его словам, это в первую очередь касается того, что все дороги, которые откроются, будут функционировать в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, через которые проходят. "Естественно ни о какой коридорной логике не может быть речи, что я хочу подчеркнуть. Это общее понимание", - сказал Мирзоян.

В то же время он признал наличие деталей, по которым у сторон равные подходы, но работа продолжается и министр надеется, что будет найдено взаимоприемлемое решение. Отметим, что 11 января в Москве прошли переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Группа занимается вопросами разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытием границ.

3 июня состоялось 10-го заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении - Мгера Григоряна, России - Алексея Оверчука и Азербайджана - Шахина Мустафаева.

"Армения, Россия и Азербайджан сблизили позиции по пограничному и иным видам контроля, а также по безопасному следованию граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Армении и Азербайджана. Вице- премьеры обсудили возможные маршруты прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном через территорию Армении. Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана касаемо разблокирования транспортных связей в регионе", - было сказано по итогам состоявшейся встречи.