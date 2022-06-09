Четверг, 9 Июня 2022 14:32

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг карабахского села Парух, куда еще 24 марта вторглись ВС Азербайджана.

Так, 9 июня на пресс-конференции в Ереване на вопрос АрмИнфо о том, какие шаги предпринимает российская сторона для полного вывода азербайджанских вооруженных сил с территорий вокруг села Парух Нагорного Карабаха, Лавров отметил, что российские военные, держат этот вопрос в качестве одного из своих приоритетов, о чем хорошо осведомлены армянские коллеги.

"Там уже есть определенные результаты с точки зрения деэскалации обстановки на земле И у нас есть понимание, что в рамках уже начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут рассматриваться и обязательно решатся", - сказал российский министр.

Отметим, что 24 марта стало известно, что ВС Азербайджана нарушив линию соприкосновения, вторглись в село Парух Аскеранского района Арцаха и пытались захватить стратегическую высоту Караглух. Данные территории находятся в зоне ответственности российских миротворцев. Страны сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Азербайджана восстановить линию соприкосновения от 23 марта. Однако, ВС Азербайджана продолжают находиться на высоте Караглух, в результате чего более 400 человек не могут вернуться в свои дом