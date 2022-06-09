Четверг, 9 Июня 2022 13:34

АрмИнфо.С 17 июня Южно-Кавказская железная дорога (ЮКЖД) запускает электропоезд в направлении Ереван-Севан-Шоржа, который будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Согласно сообщению пресс-службы компании, электропоезд отбывает в 08:30 со станции Алмаст, которая расположена рядом с одноименным заводом в административном районе Канакер-Зейтун, прибытие на станцию Севан - в 10:28, Шоржа - в 11:28. В обратном направлении электропоезд со станции Шоржа отправляется в 17:00, со станции Севан - в 18:00 и прибывает в Ереван в 20:00.

Стоимость билета в одном направлении составляет: 600 драмов до станции Севан и 1 тыс. драмов до станции Шоржа.

<Армянское озеро Севан является одним из самых популярных направлений отдыха как для граждан республики, так и многочисленных туристов. Электропоезд до станции Шоржа (Севан) назначается на ЮКЖД каждый летний сезон для создания более комфортных условий поездки для отдыхающих, а также для разгрузки транспортных развязок в направлении Ереван-Севан>, - говорится в источнике.

Напомним, что ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.