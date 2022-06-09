Четверг, 9 Июня 2022 12:09

АрмИнфо.Мы должны констатировать факт, что группа людей, которые находятся у власти, только формально являются властью, они больше не представляют интересы армянского народа и Республики Арцах. Об этом заявил депутат от фракции <Армения> Арам Вардеванян в ходе митинга у здания Министерства иностранных дел РА, в котором проход встреча с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Вардеванян подчеркнул, что РФ была и будет союзником Армении и армянского народа. При этом он заметил, что за последние 4 года действующая власть сделала все возможное, чтобы создать угрозы для армяно-российских отношений. <Мы уверены, что в ближайшее время, как только де-юро данная группа лиц больше не будет у власти, эти угрозы будут отменены, исключены. Армения будет страной сильной, страной являющейся реальным гарантом безопасности Арцаха, наших братьев и сестер, и это факт!>, - заявил парламентарий.

Вместе с тем, Вардеванян подчеркнул, что власти Армении, в том числе МИД представляют свои интересы, а не армянского народа, в связи с чем он заявил, что обещания данные последними, достигнутые договоренности, в том числе подписание разных документов не будет иметь никакой юридической силы.

После выступления оппозиционера, собравшиеся граждане скандировали <Борьба>, <Армения без Никола>, <Предатель, уходи>.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова состоятся встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, а также с президентом и премьер-министром РА. В центре обсуждений будут вопросы двусторонних союзнических отношений, расширение взаимодействия в общих интеграционных объединениях - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, укрепление координации на международных площадках. Кроме того, предполагается провести углубленный обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 гг.