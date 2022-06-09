Четверг, 9 Июня 2022 11:25

АрмИнфо.. "На фоне военной агрессии России против Украины поддержка Евросоюзом стран Южного Кавказа обретает важное значение". Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Джозеп Боррель, выступая 8 июня на пленарной сессии Европарламента.

"ЕС продолжает поддерживать Украину для победы в этой войне. Мы открыто заявляем о намерении усилить сотрудничество со странами "Восточного партнерства" в области обороны и безопасности. Поддержка Украине, Молдове, Грузии и другим странам Южного Кавказа сегодня важна, как никогда ранее", - сказал Боррель.

"Мы предложили усилить меры военной помощи Грузии и Молдове, которые предусматривают поддержку в области логистики, киберзащиты, военно-медицинских, инженерных и мобильных возможностей", - сказал Боррель, добавив, что помощь будет выделена уже этим летом.

"Война должна завершиться на приемлемых для Киева условиях и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнул Борель, передает Туран.