Четверг, 9 Июня 2022 11:22

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении принял делегацию во главе с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Клэр Бази Мэллори, находящуюся в Ереване по приглашению Конституционного суда РА.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, открывая встречу Мирзоян отметил, что визит председателя Венецианской комиссии является хорошей возможностью для продвижения богатой повестки сотрудничества с Советом Европы и его органами, при этом отметив, что рекомендации Комиссии имеют большое значение для Армении.

Глава МИД РА также высоко оценил поддержку, оказываемую Советом Европы Армении в осуществлении демократических реформ, продвижении защиты прав человека, борьбе с коррупцией и укреплении верховенства права. С точки зрения демократического развития Армении было также отмечено проведение в РА внеочередных выборов в 2021 году в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

В ходе встречи Арарат Мирзоян представил гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате азербайджанской агрессией против Нагорного Карабаха 2020 года, в частности, коснувшись вопросов репатриации незаконно удерживаемых Азербайджаном военнопленных и гражданских лиц, сохранения армянского культурного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, преднамеренного создания Азербайджаном гуманитарных проблемы в Арцахе