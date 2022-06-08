Среда, 8 Июня 2022 12:17

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Армении, г-жу Анн Луйо и представителей Французского агентства развития Южного Кавказа.

Как говорится в официальном сообщении правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы армяно-французской повестки.

Вице-премьер придал важность утверждению дорожной карты по экономическим вопросам и ее реализации совместными усилиями. Была отмечена возможность расширения сотрудничества в водной и энергетической сферах.

Собеседники коснулись также региональных процессов. В частности, в этом контексте Мгер Григорян и Анн Луйо обсудили работы по разблокированию в регионе всех транспортных коммуникаций.

Согласно источнику, вице-премьер сегодня принял также Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении, г-жу Линн Трейси, с которой обсудил вопросы, касающиеся армяно-американского двустороннего сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по основным направлениям реформ Полиции, в том числе деятельности Патрульной службы и формированию Министерства внутренних дел.

Замглавы правительства и Посол США коснулись также работ по деблокаде региональных транспортных коммуникаций.