Среда, 8 Июня 2022 12:14

АрмИнфо.Турецкий МИД осудил и назвал "предвзятым и оторванным от реальности" доклад Европейского парламента по Турции за 2021 год.

Так, в заявлении, опубликованном на сайте МИД Турции, напоминается, что резолюция рекомендательного характера была принята Европарламентом 7 июня.

В турецком внешнеполитическом ведомстве заверили, отчет основан на поверхностном и недальновидном подходе.

"Турция не приемлет и отвергает предвзятые и нереалистичные оценки, содержащиеся в основанном на поверхностном и недальновидном подходе в докладе Европарламента, игнорирующем очевидную необходимость укрепления отношений между нашей страной и ЕС", - говорится в коммюнике.

В ведомстве отметили, что основное ожидание Турции от Европарламента состоит не в том, чтобы он становился инструментом в повестке дня "узко мыслящих" кругов, а в том, чтобы данная структура демонстрировала позицию, стимулирующую позитивное отношение к институтам ЕС с целью оживления переговорного процесса о вступлении Турции в сообщество.

"К сожалению, пока Европарламент занимает противоположную позицию. Подобная позиция со стороны Европарламента, который толерантно относится к членам террористических организаций и ведению ими пропаганды терроризма, не удивительна.

Тем самым, Европарламент утратил авторитет и доверие в глазах турецкой общественности. По этой причине содержащиеся в отчете необоснованные взгляды, отражающие претензии касательно демократии, верховенства закона и прав человека в отношении нашей страны, а также недалекие усилия одного или двух членов ЕС в отношении Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и Кипра, не имеют для нас какого-либо значения", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, Турция также ожидает, что все институты ЕС выполнят свои обязательства перед Анкарой. В МИД уточнили, что в первую речь идет об активизации процесса присоединения Турции к ЕС, ускорении диалога по визовой либерализации, начале переговоров по обновлению Таможенного союза, расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, а также реализации Плана добровольной гуманитарной реадмиссии в рамках миграционного сотрудничества.

"Вместо поощрения шагов по решению перечисленных вопросов, отчет представляет собой очередной пример обособленной, идеализированной и предвзятой позиции Европарламента и лишь наносит ущерб репутации Европарламента", - резюмировали в МИД Турции.

Отметим, что в отчете по Турции, принятом 7 июня 448 голосами, депутаты Европарламента предупреждают, что, несмотря на неоднократные заявления Турции о том, что она стремится стать членом ЕС, за последние два года страна последовательно отказывается от своих обязательств.

"Без четкого и значительного прогресса в реформах, связанных с ЕС, Европарламент не может поддержать возобновление переговоров о вступлении с Турцией", отмечалось в докладе, где также выразили сожаление в связи со сложными отношениями Турции с соседними государствами-членами ЕС

В докладе отмечается продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека в Турции. Европарламентарии сожалеют о продолжающемся юридическом и административном давлении на гражданское общество и правозащитников, юристов и журналистов. Они призывают Еврокомиссию обеспечить достаточное финансирование продемократических усилий в Турции.

Отмечается, что Турцией открыто игнорируя обязательные постановления Европейского суда по правам человека в отношении дела Османа Кавалы и других, нынешнее правительство Турции сознательно разрушило любые надежды на возобновление процесса вступления в ЕС в настоящее время.

Депутаты Европарламента призывают правительство Турции добросовестно рассматривать заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, конструктивно участвовать в усилиях по решению возможных нерешенных вопросов и воздерживаться от оказания какого-либо неоправданного давления в этом процессе.

Европарламент также призвал Турции признать Геноцид армян в Османской империи