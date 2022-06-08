Среда, 8 Июня 2022 11:21

АрмИнфо. На 68-ом году из жизни ушел армянский историк, член-корреспондент НАН РА, бывший ректор Ереванского государственного университета (2006-2019), заслуженный деятель науки Республики Армения Арам Симонян.

Симонян удостоился звания "Заслуженный деятель науки РА" в 2014 году. Был награждён медалью Мовсеса Хоренаци (2009), медалью Гарегина Нжде и благодарственным письмом премьер-министра Армении. С октября 2021 года был избран почётным доктором Санкт-Петербургского государственного университета.

Симонян является автором 85 научных работ, 4 из которых - монографии. Научные исследования касаются вопросов истории армянского народа второй половины 19 века и начала 20 века, в частности исторической статистики, промышленного капитала, а также проблем истории Арцаха и Зангезура в период с 1917 -1921 г.

Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций. Принимал участие во многих международных и республиканских конференциях.