Среда, 8 Июня 2022 11:19

АрмИнфо.Геополитическая значимость и стоимость Сюникской области Армении возросла в разы. На сегодняшний день эта значимость возросла даже больше, чем мы могли себе это представить еще вчера. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Подобную значимость Сюнику придает его географическое и главное геополитическое и геоэкономическое расположение. Его придает в том числе Украина. Именно в Сюнике сегодня пересекаются геополитические векторы и стрелки различных центров силы. В Сюнике заинтересован Запад, что наглядно проявляется в частых визитах в регион посла США и других диппредставительств", - отметил он.

В этом свете, согласно Сафаряну, вполне понятно и проявляемое Россией стремление осесть и закрепиться на данном геополитическом перекрестке. В первую очередь посредством реализации положений трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года. Еще один подписант этого заявления Азербайджан в лице Алиева последовательно пытается продать "Зангезурский коридор" везде где это только возможно. Поскольку он прекрасно осознает его реальную стоимость.

Прошедшее на днях в Ереване заседание парламентской ассамблеи ОДКБ аналитик рассматривает в одном ряду с текущими геополитическими реалиями с участием Армении. На его взгляд, решение о проведении заседания именно в Ереване было принято далеко не случайно. И в первую очередь было необходимо РФ и не в последнюю Беларуси.

По оценкам Сафаряна, украинский кризис вынуждает российскую дипломатию к активизации по всем направлениям. Посредством чего Москва пытается рассечь собственную политическую изоляцию. При этом, на его взгляд, текущая внешняя политика РФ имеет скорее консервативный, чем атакующий характер. Иными словами, ее основной целью является сохранение хотя бы имеющихся позиций. В том числе в Армении и на Южном Кавказе.

"Подобное положение дел в международных отношениях для Армении и других стран подобного калибра заключает в себе немалые трудности и проблемы. Армению вынуждают сделать выбор стратегического характера, соответственно, значения. В ответ на что Ереван вынужден пытаться остаться в позиции стратегического равновесия, воздерживаясь от навязываемого ему выбора. В том числе посредством, направленной в том числе на это, дипломатической активности МИД, уровень которой в последнее время я оцениваю достаточно положительно", - подытожил аналитик.