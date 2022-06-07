Вторник, 7 Июня 2022 15:29

АрмИнфо.Оппозиционное движение устроило пикет у здания Посольства ЕС в Армении с целью передать письменное обращение Послу, г-же Андреа Викторин, с требованием отреагировать на недавние события, связанные с инцидентом между правоохранителями и участниками акций протеста.

В ходе митинга депутат от фракции <Армения> Арам Вардеванян напомнил, что 3 июня недалеко от диппредставительства ЕС в отношении участников оппозиционного движения сотрудниками Полиции была применена без предупреждения светошумовая граната, в результате которой пострадали многочисленные граждане, получив увечья разной степени тяжести. При этом он выразил удивление в связи с тем, что по сей день Посольство ЕС не выступило с заявлением в связи с произошедшим накануне инцидентом. Парламентарий также указал на применения грубой несоразмерной силы не только в отношении участников акции, но и представителей СМИ.

Зачитав до конца заявление Движения сопротивления, обращаясь к Послу ЕС г-же Викторин, Вардеванян подчеркнул, что ожидает надлежащей реакции с ее стороны.

Вместе с тем он отметил, что, как юрист, придает важность Конвенции о защите прав человека и основных свобод. <Я верил в ее реальность, верил в то, что ЕС также должен верить и защищать эту Конвенцию>, - сказал парламентарий. <Не могу понять молчание со стороны Европейского Союза, когда днями ранее были нарушены все права, закрепленные в этой Конвенции, и осуществляется политическое преследование в отношении моих соратников>, - отметил он. В этом контексте Вардеванян охарактеризовал происходящее как политику <двойных стандартов>, что является, на его взгляд, самым неприемлимым. Он напомнил, что в 2018 году, при каждом случае во время бархатной револючии представители европейского Посольства выступали с заявлениями несколько раз в день, а сегодня молчат, тем самым поощряя зверства правоохранителей.

Отметим, что после пикета у здания Посольства ЕС, демонстранты направились к Площади Франции