Вторник, 7 Июня 2022 15:02

АрмИнфо. В Армении 17 % респондентов поддерживают идею создания Союзного государства с Россией и Беларусью. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного и обнародованного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).

Так, на уточнение, насколько вы поддерживаете создание Союзного государства Армении с Российской Федерацией и Беларусью 17 % опрошенных респондентов сказали, что полностью поддерживают эту идею, 17% - скорее за, 16% сказали в какой-то степени за, а в какой-то против, 9% - скорее против, 28% - против, еще 12% - затруднились ответить.

Скажите, пожалуйста, в какой степени вы одобряете присоединение Армении к НАТО и Европейскому союзу и продолжению взаимодействия с возглавляемой Россией ЕАЭС, 12 % опрошенных высказались за вступление в НАТО, 16% - скорее одобряют, 29 % - сказали, что в какой-то степени одобряют, а в какой-то нет, 7% сказали, что скорее не одобряют, 19% - не одобряют, еще 18 % затруднились сказать.

При этом 16 % опрошенных высказались за вступление в ЕС, 21 % - скорее одобряют, 30 % - сказали, что в какой-то степени одобряют, а в какой-то нет, 4 % сказали, что скорее не одобряют, 12% - не одобряют, еще 17 % затруднились сказать.

Вместе с тем, 18 % опрошенных одобрили взаимодействие с ЕАЭС, 22 % - скорее одобряют, 26 % - сказали, что в какой-то степени одобряют, а в какой-то нет, 6 % сказали, что скорее не одобряют, 14% - не одобряют, еще 14 % затруднились сказать.

На вопрос о том, какая страна является самой дружественной для Армении 35% опрошенных назвали Россию, причем согласно графику в 2013 году таковых было 83%, 36 % назвали Францию, в 2013 году таковых было лишь 4%. 9% назвали иную страну, 25 затруднились сказать, еще 18 % сказали, что у Армении нет друзей, в 2013 так считали лишь 4 % опрошенных.

При этом вражеской страной назвали Турцию и Азербайджан лишь 46 % процентов респондентов. Причем в 2013 году Азербайджан считали врагом 66 % респондентов, а Турцию 28%. 6% дали иной ответ.

Исследование проводилось с 18 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. В исследовании приняли участие 1648 респондентов старше 18 лет. Граждане выбирались из республиканских избирательных списков 2018 года. Погрешность +/- 2.4%. Проводились тет-а-тет опросы.

31% опрошенных из Еревана, 32% - иных города республики, еще 37 % - из сел. 55% - женщины, 47% -мужчины, из которых 52% - безработные, и 48% имеют работу. 35% - респондентов имели среднее образование, 28%

- среднее профессиональное образование, 25% - высшее образование, 1%

- поствузовскую научную степень, 3% неполное высшее образование, 7% - неполное среднее образование.