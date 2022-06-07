Arminfo.info




 Вторник, 7 Июня 2022 14:23
Марианна Мкртчян

В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза

В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза

АрмИнфо.В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного и обнародованного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).

При этом 22% опрошенных считают развал Союза позитивным для Армении, еще 11 % затруднились ответить.

В тоже время, 56 % опрошенных отметили, что стали жить хуже после

развала Союза, 22% - лучше,  21% - остались на том же уровне.

На просьбу отметить позитивные стороны для Армении  развала СССО -

80% респондентов назвали провозглашение независимости, 3% -

возможности для развития армянской культуры, 3% - обеспечение прав, по 2% получили ответы - вовлечение в торговые связи, сохранение языка,  возможность выражать мнение и не преследоваться, 5 % затруднились сказать.

В тоже время 52% опрошенных назвали ухудшение экономического положения людей в качестве отрицательной стороны развала Союза, 16 %

- дефицит рабочих мест, 10 % - карабахский конфликт, 5% - увеличение пропасти между богатыми и бедными, 12 % дали иные ответы, еще 5%

затруднились ответить.

Исследование проводилось с 18 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. В исследовании приняли участие 1648 респондентов старше 18 лет. Граждане выбирались из республиканских избирательных списков 2018 года. Погрешность +/- 2.4%. Проводились тет-а-тет опросы.

31% опрошенных из Еревана, 32% - иных города республики, еще 37 % - из сел. 55% - женщины, 47% -мужчины, из которых 52% - безработные, и 48% имеют работу.  35% - респондентов имели среднее образование, 28%

- среднее профессиональное образование, 25% - высшее образование, 1%

- поствузовскую научную степень, 3% неполное высшее образование, 7% - неполное среднее образование.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Спикер парламента Армении посетит ИранСпикер парламента Армении посетит Иран
Президент Tуркменистана принял первого заместителя Генерального секретаря OOHПрезидент Tуркменистана принял первого заместителя Генерального секретаря OOH
Cостоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.ЛавровымCостоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым
В Армении 71 % респондентов не доверяют действующему правительству и парламентуВ Армении 71 % респондентов не доверяют действующему правительству и парламенту
В Армении 98.2% респондентов сказали нет присоединению Арцаха к АзербайджануВ Армении 98.2% респондентов сказали нет присоединению Арцаха к Азербайджану
Оппозиция обвинила ЕС в двойных стандартахОппозиция обвинила ЕС в двойных стандартах
В Армении 17 % респондентов поддерживают идею создания Союзного государства с Россией и БеларусьюВ Армении 17 % респондентов поддерживают идею создания Союзного государства с Россией и Беларусью
В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союзаВ Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза
В Армении 59% респондентов считают проигрыш в ходе 44-дневной войне самым большим провалом правления Никола ПашинянаВ Армении 59% респондентов считают проигрыш в ходе 44-дневной войне самым большим провалом правления Никола Пашиняна
МО РА: В ДТП в Вайодзоре пострадали 10 военнослужащих-срочника и офицерМО РА: В ДТП в Вайодзоре пострадали 10 военнослужащих-срочника и офицер
Прогноз: Без учета интересов России архитектуры безопасности в Европе и в мире не будетПрогноз: Без учета интересов России архитектуры безопасности в Европе и в мире не будет
Сторонник Движения сопротивления, с площади Франции шествие направились к зданию делегации ЕС в АрменииСторонник Движения сопротивления, с площади Франции шествие направились к зданию делегации ЕС в Армении
Станислав Зась примет участие в заседании СМИД ОДКБ в ЕреванеСтанислав Зась примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
Прогноз: Ереван пойдет на сотрудничество с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и МосквеПрогноз: Ереван пойдет на сотрудничество с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и Москве
Сурен Папикян: Если на армяно-азербайджанской границе происходит перестрелка, то не по нашей инициативеСурен Папикян: Если на армяно-азербайджанской границе происходит перестрелка, то не по нашей инициативе
Папикян: После реформ в армии начальником Геншатаба ВС РА будет первый замминистра обороныПапикян: После реформ в армии начальником Геншатаба ВС РА будет первый замминистра обороны
Абраамян Папикяну: И до проводимых Абраамян Папикяну: И до проводимых "реформ в армии" задачи, связанные с боевой подготовкой и боеготовностью войск были приоритетом Генштаба ВС РА
Сагателян: Решения о демонтаже палаток на площади Франции нетСагателян: Решения о демонтаже палаток на площади Франции нет
Рашид Нургалиев: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха назревал давно и очень устраивал ВашингтонРашид Нургалиев: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха назревал давно и очень устраивал Вашингтон
Попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными в плане реагирования на кризисные ситуации: Пашинян принял участников заседания Совета ПА ОДКБПопытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными в плане реагирования на кризисные ситуации: Пашинян принял участников заседания Совета ПА ОДКБ
Патрульная служба будет полностью внедрена в Армении в 2024 годуПатрульная служба будет полностью внедрена в Армении в 2024 году
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
НАН РА: Арцах ни в каком статусе не может быть частью государства, воспитывающего своих граждан в атмосфере ярой армянофобииНАН РА: Арцах ни в каком статусе не может быть частью государства, воспитывающего своих граждан в атмосфере ярой армянофобии
Лидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил АрцахаЛидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил Арцаха
Ален Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном КавказеАлен Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе
В Госдуме не исключили задействования миротворцев ОДКБ на ДонбассеВ Госдуме не исключили задействования миротворцев ОДКБ на Донбассе
Тойво Клаар: Единственный интерес ЕС - всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Нагорного КарабахаТойво Клаар: Единственный интерес ЕС - всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха
Чавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики ТурцииЧавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции
За последнюю неделю в Армении подтвердилось 43 новых случая заражения коронавирусомЗа последнюю неделю в Армении подтвердилось 43 новых случая заражения коронавирусом
В городах Мартуни и Аскеран открылись Tumo BoxesВ городах Мартуни и Аскеран открылись Tumo Boxes
Правительство Арцаха окажет содействие в восстановлении монастырского комплекса АкопаванкПравительство Арцаха окажет содействие в восстановлении монастырского комплекса Акопаванк
На территории Армении произошло очередное землетрясениеНа территории Армении произошло очередное землетрясение
Казахстан успешно провел Конституционный референдумКазахстан успешно провел Конституционный референдум
На общем собрании Российской академии наук избраны иностранные члены РАН от АрменииНа общем собрании Российской академии наук избраны иностранные члены РАН от Армении
Армения и Молдова изучают возможности культурного сотрудничестваАрмения и Молдова изучают возможности культурного сотрудничества
Иранист: Безопасность Армении - безопасность ИранаИранист: Безопасность Армении - безопасность Ирана
Аналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть планАналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть план
В Ереване состоялась встреча председателя Госдумы России и спикера парламента АрменииВ Ереване состоялась встреча председателя Госдумы России и спикера парламента Армении
В Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном КавказеВ Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Прокуратура Арцаха возбудила 72 уголовных дела по факту совершенных азербайджанскими ВС преступлений в отношении жителей РеспубликиПрокуратура Арцаха возбудила 72 уголовных дела по факту совершенных азербайджанскими ВС преступлений в отношении жителей Республики
Минздрав: В результате столкновения участников протестного движения и правоохранителей  60 человек получили увечья разной тяжестиМинздрав: В результате столкновения участников протестного движения и правоохранителей  60 человек получили увечья разной тяжести
Юрий Хачатуров: Мы войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважалиЮрий Хачатуров: Мы войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважали
Ситуация в зоне карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России в ТурциюСитуация в зоне карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России в Турцию
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Сторонники Движения сопротивления заблокировали все 6 входов в здание правительства АрменииСторонники Движения сопротивления заблокировали все 6 входов в здание правительства Армении
Правящая фракция в очередной раз провалила внеочередное заседание по Арцаху и армяно- турецким отношениямПравящая фракция в очередной раз провалила внеочередное заседание по Арцаху и армяно- турецким отношениям
Мэрия Еревана проиграла в суде бизнесмену Самвелу АлексанянуМэрия Еревана проиграла в суде бизнесмену Самвелу Алексаняну
Ален Симонян: Азербайджан пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках АрцахаАлен Симонян: Азербайджан пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках Арцаха
В отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контрольВ отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
Мэрия Еревана обещает, что Цицернакабердское шоссе откроется через несколько днейМэрия Еревана обещает, что Цицернакабердское шоссе откроется через несколько дней
Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного и неверного толкования брюссельских договоренностейМирзоян подчеркнул недопустимость произвольного и неверного толкования брюссельских договоренностей
Оппозиционный депутат коснулся реформ в ВС Азербайджана и бездействии армянского оборонного ведомстваОппозиционный депутат коснулся реформ в ВС Азербайджана и бездействии армянского оборонного ведомства
Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию противникаМинобороны Армении опровергает очередную дезинформацию противника
Посольство США в Армении: Кандидатуры послов в те или иные страны объявляются Белым домомПосольство США в Армении: Кандидатуры послов в те или иные страны объявляются Белым домом
Прогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на КавказеПрогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Кавказе
Генпрокуратура Армении требует взыскать с Майрапетяна и Акопджаняна в пользу госбюджета 5 678 764 260 драмов.Генпрокуратура Армении требует взыскать с Майрапетяна и Акопджаняна в пользу госбюджета 5 678 764 260 драмов.
Артак Бегларян: Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущемАртак Бегларян: Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем
<Идти не за дипломом, а за <миссией>: Пашинян пожелал выпускникам выбрать правильную профессию<Идти не за дипломом, а за <миссией>: Пашинян пожелал выпускникам выбрать правильную профессию
"Свободные демократы": Недопустимо достижение регионального мира за счет жизненных интересов Армении и Арцаха
В центре Москвы убит армянский бизнесменВ центре Москвы убит армянский бизнесмен
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Без учета интересов России архитектуры безопасности в Европе и в мире не будетПрогноз: Без учета интересов России архитектуры безопасности в Европе и в мире не будет
Прогноз: Ереван пойдет на сотрудничество с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и МосквеПрогноз: Ереван пойдет на сотрудничество с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и Москве
Иранист: Безопасность Армении - безопасность ИранаИранист: Безопасность Армении - безопасность Ирана
Аналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть планАналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть план
Прогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на КавказеПрогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Кавказе
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности