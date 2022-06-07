Вторник, 7 Июня 2022 14:23

АрмИнфо.В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного и обнародованного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).

При этом 22% опрошенных считают развал Союза позитивным для Армении, еще 11 % затруднились ответить.

В тоже время, 56 % опрошенных отметили, что стали жить хуже после

развала Союза, 22% - лучше, 21% - остались на том же уровне.

На просьбу отметить позитивные стороны для Армении развала СССО -

80% респондентов назвали провозглашение независимости, 3% -

возможности для развития армянской культуры, 3% - обеспечение прав, по 2% получили ответы - вовлечение в торговые связи, сохранение языка, возможность выражать мнение и не преследоваться, 5 % затруднились сказать.

В тоже время 52% опрошенных назвали ухудшение экономического положения людей в качестве отрицательной стороны развала Союза, 16 %

- дефицит рабочих мест, 10 % - карабахский конфликт, 5% - увеличение пропасти между богатыми и бедными, 12 % дали иные ответы, еще 5%

затруднились ответить.

Исследование проводилось с 18 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. В исследовании приняли участие 1648 респондентов старше 18 лет. Граждане выбирались из республиканских избирательных списков 2018 года. Погрешность +/- 2.4%. Проводились тет-а-тет опросы.

31% опрошенных из Еревана, 32% - иных города республики, еще 37 % - из сел. 55% - женщины, 47% -мужчины, из которых 52% - безработные, и 48% имеют работу. 35% - респондентов имели среднее образование, 28%

- среднее профессиональное образование, 25% - высшее образование, 1%

- поствузовскую научную степень, 3% неполное высшее образование, 7% - неполное среднее образование.