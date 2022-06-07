Вторник, 7 Июня 2022 14:22

АрмИнфо. В Армении 59% респондентов считают проигрыш в ходе 44-дневной войне самым большим провалом правления Никола Пашиняна. Таковы результаты исследования, проведенного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).

Так, на вопрос, какой на ваш взгляд, самый большой провал был при правлении премьер- министр РА Никола Пашиняна в Армении в период с 2018 по 2021 гг., 59 % опрошенных назвал проигрыш во второй карабахской войне, 14% - недостаточные дипломатические усилия по предотвращению войны вокруг Нагорного Карабаха, 3% - ослабление госуправления и постоянная смена кадров, 2% - незавершенные громкие судебные процессы (к примеру, вокруг Роберта Кочаряна), 14% - дали иной ответ. Еще 6% опрошенных не увидели провалов в политике Пашиняна.

При этом на уточнение о самом большом достижении при правлении Пашиняна, 12% респондентов сказали внушение надежды о демократическом развитии Армении в 2018 году. Еще 11% считают самым большим достижение сокращение коррупции, 8% назвали укрепление демократии, 6%

- устранение атмосферы страха и обеспечение реализация свободы слова, 6% - развитие инфраструктур, и особенно строительство дорог, 4 %- проведение свободных и справедливых выборов, 11% - иные ответы, еще 43% не увидели никаких достижений.

В период правления третьего президента РА Сержа Саргсяна 2008-2018 гг самым большим достижением респонденты назвали политическую стабильность, таковых было 8% , еще 3% назвали внешнюю политику, 2% - улучшение бизнес среды, 16% - иной ответ, а 72 % считают, что достижений не было.

При этом самым большим провалом при Серже Саргсян считают апрельскую войну 2016 года и потерю территории РА (территориальных потерь Армении не было - ред.) - такой ответ дали 21% респондентов. При это 16% опрошенных назвали увеличение бедности и отток населения, 11% - отсутствие желания или невозможность политического урегулирования карабахского конфликта, 8% - распространение коррупции, 5% - злоупотребление правами человека, 4 % - неравномерный экономический рост, 4% - ослабление госуправления и увеличение внутреннего недовольства (захват полка ППС), 2% - отсутствие связи с обществом, иной ответ дали 23 %. Еще 6 % респондентов не увидели провалов в политике Саргсяна.

В тоже время, самым большим достижением в годы правления второго президента РА Роберта Кочаряна 1998-2008 гг . 31% респондентов

назвали экономический рост, 3% - высокие темпы строительства, 2% - мир и безопасность границ, 1 % - комплиментарную внешнюю политику, 1%

- укрепление связей с ЕС, 1% - расширение сферы общественных услуг, 7

% опрошенных дали иной ответ, а 51 % не заметили достижений.

А самым большим провалом в годы правления Кочаряна респонденты

назвали террористический акт в парламенте страны 27 октября 1999 г. -

22% опрошенных дали этот ответ. 13 % назвали кровавые события 1 марта 2008 года, 12 % - вывод Нагорного Карабаха из-за стола переговоров, 10 % - передачу госимущества России в обмен на долг, 6% - попирание прав человека, 5% - атмосфера страха и отсутствие связи с обществом, 23 % - иной ответ, еще 10 % не увидели провалов.

А самым большим достижением правления первого президента РА Левона Тер-Петросяна в 1991-1998 гг. респонденты назвали победу в первой карабахской войне - 24 % опрошенных, 20 % назвали провозглашение независимости и международное признание РА, 1% - либерализацию экономики, 4% - иной ответ, еще 51 % не увидели достижений.

Самым большим провалом политики Тер-Петросяна респонденты назвали энергетический кризис и дефицит продовольствия - 31 %, еще 25 % - назвали экономический коллапс, 13 % назвали неспособность политического закрепления военных побед в Нагорном Карабахе и окончательное решение конфликта, 7% - неуправляемость страны, 4% - распространение коррупции, 17% дали иной ответ, еще 3% не увидели провалов.

Исследование проводилось с 18 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. В исследовании приняли участие 1648 респондентов старше 18 лет. Граждане выбирались из республиканских избирательных списков 2018 года. Погрешность +/- 2.4%. Проводились тет-а-те опросы.

31% опрошенных из Еревана, 32% - иных города республики, еще 37 % - из сел. 55% - женщины, 47% -мужчины, из которых 52% - безработные, и 48% имеют работу. 35% - респондентов имели среднее образование, 28%

- среднее профессиональное образование, 25% - высшее образование, 1%

- поствузовскую научную степень, 3% неполное высшее образование, 7% - неполное среднее образование.