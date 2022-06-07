Вторник, 7 Июня 2022 14:21

АрмИнфо. В результате дорожно-транспортного происшествия на 127 км трассы Ереван-Мегри, в Вайоцдзорской области Армении с участием армейского КамАЗа пострадали 10 военнослужащих срочной службы и один офицер. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили в Минобороны Армении.

Согласно ведомству, у одного военнослужащего сломано ребро, состояние остальных пострадавших удовлетворительное. "Они в основном получили царапины", - отметили в МО РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ДТП произошло 7 июня около 10:40 по местному времени. Находящийся на балансе МО РА КамАЗ при невыясненных обстоятельствах выехал с проезжей части и перевернулся. В результате ДТП 11 военнослужащих с различными телесными повреждениями были госпитализированы. По факту готовятся материалы.