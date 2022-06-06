Понедельник, 6 Июня 2022 18:19

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось заседание Координационного совета по реформе полиции, в ходе которого была обсуждена предварительная модель министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, заместитель министра юстиции Арпине Саркисян представила функционально-структурную карту формирования министерства внутренних дел, коснувшись в этом контексте основных функций, подразделений, графика обсуждения пакета законодательных актов и других смежных вопросов. Было отмечено, что предложенная модель была дополнена на основе взаимоприемлемых предложений, представленных заинтересованными ведомствами и гражданским обществом на предыдущем заседании Совета.

Состоялся обмен мнениями по теме, был затронут широкий круг вопросов, связанных со структурой, функциями, управлением и организацией работы, механизмами социального обеспечения создаваемого МВД.

Премьер-министр, отметив важность создания министерства внутренних дел, подчеркнул, что правительство инициировало эту реформу в целях создания институционально оптимальной структуры и внедрения надежной системы социальных гарантий для сотрудников. Соответственно, министерство должно иметь продуктивную в плане расходов структуру с четкими, не повторяющимися функциями.

Он поручил ответственным лицам обсудить поднятые вопросы в формате межведомственной рабочей группы, выработать предложения и идеи по их решению, продвигаясь согласно графику.

Затем заместитель начальника полиции Ара Фиданян представил отчет об исполнении в 2021 году Стратегии реформы полиции и Плана действий на 2020-2022 гг., а также план действий на ближайшие 6 месяцев. Было отмечено, что проведена продолжительная работа по внедрению приоритетных направлений Стратегии: Патрульной службы и Центра оперативного управления. В апреле 2022 года в Лорийской и Ширакской областях были созданы подразделения патрульной службы. До конца года планируется запуск Патрульной службы в Котайкской, Гегаркуникской, Тавушской и Арагацотнской областях. Ожидается, что патрульная служба, согласно Программе деятельности правительства на 2021-2026 гг., будет полностью внедрена в Армении в 2024 году. Началась также работа Центра оперативного управления в Ереване, Лорийской и Ширакской областях, поэтапно будут созданы подразделения по всей стране.

Также проведена работа в сферах образования, международного сотрудничества, оплаты труда и социальных гарантий сотрудников полиции, функционального и правового аудита общинной полиции и в других направлениях.

Заместитель начальника полиции также доложил о выполнении поручений премьер- министра. Представленные доклады были приняты к сведению.