Понедельник, 6 Июня 2022 18:16

АрмИнфо.. Лидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил Арцаха. Об этом сообщил, координатор Движения, вице-спикер парламента РА от оппозиционной фракции "Армения", дашнакцакан Ишхан Сагателян.

"Обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед Арменией и Арцахом. Коснулись проявлений существующего политического кризиса в Армении. Мы договорились продолжать более организованные встречи и обсуждения такого масштаба, а также работать в Арцахе, Армении и Диаспоре для расширения Движения", - сообщил Сагателян.

Отметим, что Движение Сопротивления с 1 мая проводит акции неповиновения по всей республики с требованием отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна и его команды. В Движении убеждены, что действующая власть в Армении ведет губительную для армянского государства и Арцаха политику, и не может представлять интересы страны на международной арене. -0--